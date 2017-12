Honda Fireblade gegen Fireblade SP

Die Öhlins-Federelemente der Fireblade SP lassen sich in sechs verschiedenen Modi einstellen. In A1, A2 und A3 arbeiten die Dämpfer semiaktiv, verändern Zug- und Druckstufendämpfung also automatisch situationsgerecht. Dafür liefert die Fünfachsen-Gyrosensorik (IMU) als Hirn und Nervensystem der Fireblade alle zehn Millisekunden die notwendigen Daten. Grundsätzlich bedeutet der Modus A1 das straffste Dämpfungsverhalten. A2 ist einen Tick softer und A3 am weichsten. A1, A2 und A3 decken also Bereiche ab, in denen die Dämpfung arbeitet. Zusätzlich existieren die Untermenüs „General“, „Brake“, „Corner“ und „Acceleration“, in denen die Dämpfung nochmals zwischen minus fünf bis plus fünf eingestellt werden kann. In M1, M2 und M3 kann sich der Fahrer das Setup über „elektronische Klicks“ anhand einer Skala selbst einstellen und abspeichern. Daraus ergeben sich Einstellmöglichkeiten ohne Ende, die vor allem bei ambitionierten Hobbyracern voll zum Zuge kommen.

Elektronik oder Mechanik?

Wie einfach das Leben sein kann, zeigt die Basis-Fireblade. Sie besitzt ein konventionelles Showa-Fahrwerk ohne elektronische Einstellmöglichkeiten. Geometrisch differieren die beiden Fireblades nur marginal voneinander. Die Werte von Radstand (SP 1404 mm/Basis 1405 mm) und Lenkkopfwinkel (SP 66,7 Grad/Basis 66,8 Grad) liegen ganz leicht auseinander. Eins zu eins gleichen sich die beiden Maschinen bei der für einen Supersportler recht ausgewogenen Sitzposition.

Inwiefern macht rein das Fahrwerk also einen Unterschied? Bei der EdelFeuerklinge kristallisiert sich auf glatter Fahrbahnoberfläche der semiaktive Fahrwerkmodus A1 als die beste Wahl heraus. Unter sportlichen Aspekten gibt es nichts, was im semiaktiven A1-Modus negativ auffallen würde. Beim Herausfeuern aus den Ecken klebt das Heck sauber auf dem Asphalt, und die Maschine liegt wie das viel zitierte Brett in Schräglage. Der Pilot kann spüren, wie das System die Dämpfung am Heck nachregelt, wenn die Brause am Kurvenausgang aufgedreht wird. Mit den haftfreudigen Pirelli Supercorsa SP-Reifen ist der Grip am Hinterrad schlichtweg der Wahnsinn! Die Standard-Fireblade, bereift mit ebenfalls haftfreudigen Bridgestone S21, sackt beim Herausfeuern aus den Ecken im Vergleich zur Fireblade SP leicht hinten ein. Ein signifikanter Nachteil entsteht beim Landstraßenfahren dadurch allerdings nicht.

Sobald Fahrbahnunebenheiten wie Wellen oder harte Kanten ins Spiel kommen, wie es auf der Landstraße normalerweise der Fall ist, erweist sich der A1-Modus der Edel-Fireblade als zu straff, weil unkomfortabel. In der Stufe A2 arbeitet das elektronische Fahrwerk minimal weicher und bietet in diesem Fall das bessere Ansprechverhalten.

Noch mal sanfter geht es im Modus A3 zu, der in etwa der Federungscharakteristik des Showa-Fahrwerks der Basis-Fireblade entspricht, wie der Vergleich auf unserer Schlechtweg-Teststrecke beweist. Auf der Landstraße funktioniert das Showa-Fahrwerk der einfacher ausgestatteten Blade generell mehr als ordentlich. Die Big Piston-Gabel sowie das Federbein sprechen sauber an, und die Basis-Blade wirkt fein ausbalanciert.

Kriegsentscheidende Vorteile schafft das SP-Fahrwerk auf der Landstraße kaum. Wie vorweg beschrieben, hält das elektronisch gesteuerte Öhlins-Material die SP stabiler in Schräglage. Außerdem erzeugt das automatische Nachregeln der Dämpfung satten Grip am Hinterrad beim Herausbeschleunigen. Zudem wirkt die Front der SP beim Anbremsen eine Spur stabiler, die Maschine fühlt sich dadurch zielgenauer an. Gleichzeitig ist die Front der Edel-Fireblade aber auch steifer. In enge Landstraßenkurven sticht die weichere Standard-Fireblade gefühlt sogar etwas zackiger hinein. Erst in extremen Fahrsituationen und bei hohen Geschwindigkeiten, wie sie auf perfekt asphaltierten Rennstrecken gefahren werden, würde das SP-Fahrwerk einen Unterschied machen. Und dann wahrscheinlich einen deutlichen!