Honda Fireblade SC 57, Kawasaki ZX-10R, Suzuki GSX-R 1000 K5 und Yamaha YZF-R1 RN 12 – was ist mit den legendären japanischen Superbikes von 2004 und 2005? Kann das Material heute noch Nackenhaare aufstellen? Eventuell schon! Denn als wir mit den Nippon-Brennern in Südfrankreich am Pass stehen und ich ein Foto auf unserer Facebook-Seite von Blade und Co. poste, ist die Resonanz riesengroß: „Ah, endlich mal wieder ein richtiges PS-Thema“, lautet ein Kommentar wenige Minuten später. Ebenfalls zu lesen: „Vorsicht, keine Elektronik. Da ist Gefühl in der rechten Hand gefragt!“ Sicherlich nur eine gut gemeinte Warnung. Ein anderer schreibt kurz und bündig: „2004er-ZX-10R: Weltmacht.“ So, so.

Ein noch krasseres Beispiel: BMW. Supersportler fanden die Bayerischen Motoren Werke damals noch doof. Das fahrdynamischste Eisen im Programm war die K 1200 RS (Leergewicht 285 Kilo) oder die R 1100 S mit Boxermotor. Erst 2009 brachte BMW die S 1000 RR mit 200 PS und Elektronik bis zum Abwinken. Mit einem Schlag nahm sie den japanischen Maschinen in selektiven Vergleichstests die Butter vom Brot – und aus Nippon kam einfach gar nichts. Honda, Kawasaki, Suzuki und Yamaha verfielen in einen langen Entwicklungs-Dornröschenschlaf.

Besonders schwierig war es nicht, die japanischen Ladies für ein Stelldichein zusammenzutrommeln. Als Gebrauchtmaschinen tummeln sich die vier auf den Portalen einschlägiger Internetbörsen in hoher Stückzahl. Allesamt waren Topseller und verkauften sich richtig gut, weil die Japaner mit ihren Supersportlern damals das Monopol am Markt innehatten. Arg viel Konkurrenz gab es nicht. Ducati baute 2004 noch die 749er-, 998er- (als Matrix- und Final-Edition) und 999er-Modelle. Keine Spur von einer Panigale, geschweige denn einem V4-Motor.

Aber zurück zu den Zeiten japanischer Glorie. Um hier und jetzt eine technisch einwandfreie Funktion bei unseren „Retro-Superbikes“ sicherzustellen, erhielt jede der vier vor der Abfahrt einen Mechanik-Check und einen Satz frischer Metzeler M7 RR spendiert. Der Metzeler macht auf der Landstraße eine top Figur, weil er das Handling positiv beeinflusst. Außerdem arbeitet der Reifen in einem breiten Temperaturfenster gut, und die Gummis bauen schon unter zehn Grad Lufttemperatur genügend Grip für ordentliche Schräglagen auf. Genau das, was wir hier in Frankreich brauchen!

Während ich so um die Fireblade der „Vor-200-PS-Ära“ herumschleiche, fallen mir zwei Dinge auf: Da wäre zunächst ein Bauteil über der Gabelbrücke mit der Aufschrift „HESD“. Die SC 57 wurde nämlich als erste Blade mit dem elektronisch gesteuerten Lenkungsdämpfer (Honda Electronic Steering Damper) ausgerüstet – er funktioniert exzellent. Und zweitens hatte dieses Modell als bisher einzige Fireblade einen unter dem Sitz verlaufenden Endschalldämpfer. Sieht heute noch scharf aus und klingt richtig zornig! Euro 2 räumte Sound und Abgaswerten damals eben noch einen ganz anderen Spielraum ein. Bei den Nachfolgern wurde das Konzept mit der oben verbauten Abgasanlage aber schon wieder verworfen. Zugunsten eines durch Massenzentralisierung verbesserten Handlings wanderte der Auspuff später wieder nach unten beziehungsweise an die Seite. Ohne direkte Vergleichsmöglichkeiten mit dem aktuellen Modell käme keiner von uns Testern auf die Idee, der SC 57 ein träges Fahrverhalten vorzuwerfen. So rasch und mühelos wie eine aktuelle Blade klappt die CBR 1000 RR von 2004 wahrscheinlich nicht in Kurven ab, aber trotzdem macht sie ihre Sache nicht schlecht. Sie liegt auffällig stabil und trifft die Linien präzise.

Wer am Gebrauchtkauf einer SC 57 interessiert ist, darf sich über solide Technik freuen. Während ihrer Bauzeit gab es nur einen offiziellen Rückruf aufgrund eines möglichen Kraftstofflecks am Tankbelüftungsrohr. Was Getriebe, Kupplung und Bremse angeht, befindet sich unsere Leihmaschine nach etwas über 20 000 abgespulten Kilometern laut Tacho in einem richtig frischen (Wartungs-) Zustand.

Was sie sonst noch so draufhat? Gerade der Motor sorgt für eine angenehme Überraschung. Der Vierzylinder drückt in der Drehzahlmitte fulminant! Superbikes aktueller Baujahre verfolgen konzeptionell einen anderen Ansatz. Mit der Rennstrecke im Fokus sind die Motoren generell mehr auf Spitzenleistung bei hohen Drehzahlen ausgelegt, um 200 PS oder mehr zu mobilisieren. Die Frage, ob man das auf der Landstraße unbedingt braucht, quittieren wir mit „nein“. Über 170 voll ausgequetschte PS sind genug Power für öffentliche Straßen. Egal, was die Stammtischhelden erzählen.

Die erste Überraschung bahnt sich bei der Sitzprobe an. Kawasaki hat anscheinend mal schlanke Supersportler gebaut, auf denen man richtig gut sitzt. Egal, ob Peter, Steini oder Jacko – alle loben die tolle Sitzposition mit perfektem Knieschluss am schmalen Tank und den optimal gekröpften Lenkerstummeln. Das fühlt sich schon fast nach einer 600er an – extrem leicht und kurvengierig! Die technischen Eckdaten untermauern diesen Eindruck. Immerhin hat die alte Zehner einen minimalistischen Radstand von nur 1385 Millimetern und bringt vollgetankt bloß 198 Kilo auf die Waage. Selbst nach aktuellen Maßstäben sind das Rekordwerte.

Farbwechsel. Von der Honda geht´s weiter zur giftgrünen Kawasaki ZX-10R. Als die Kawa 2004 die Bühne der Superbikes betrat, war sie ein echter Rockstar, den so keiner auf dem Schirm hatte. Sie beerbte die ZX-9R und war optisch wie technisch komplett anders (mit Anti-Hopping-Kupplung!) und eine radikale Neukonstruktion. Im PS-Fahrbericht stand damals als Fazit: „Ultrastark, ­mega-agil, hammerspektakulär – und für eine 175-PS-Rakete erstaunlich einfach zu fahren.“ Also gut – gehen wir es an!

Im Gegensatz dazu verfolgt die ZX-10R des aktuellen Baujahres einen ganz anderen Ansatz. Die besitzt nämlich einen dramatisch längeren Radstand (1440 Millimeter) für mehr Stabilität, packt gegenüber ihrer Ahnin von 2004 ganze zehn Kilogramm (208 Kilo) Kampfgewicht obendrauf und positioniert ihren Fahrer auf einem 15 Millimeter niedrigeren Sitz mehr in als auf dem Motorrad. Mir persönlich gefällt die Ergonomie der alten Zehner super. Ein auf Attacke getrimmtes Motorrad muss sich meinem Geschmack nach genau so anfühlen!

Wie schon die Honda begeistert auch die 2004er-Kawa mit ihrem Motor, weil er richtig Schmalz aus mittleren Drehzahlen kredenzt. Die Kawa legt gefühlt sogar noch eine Schippe obendrauf. Ein richtiges Vieh, diese Zehner! Mit so viel Druck im Kessel, dass das Vorderrad der kurzen Maschine aus jeder Zweiten-Gang-Kurve heraus in den Himmel steigt. Sehr spektakulär und unterhaltsam, auch wegen des rauen und heiseren Motorsounds. Aus der nüchternen Sicht des Testers wäre dieses Fahrverhalten zu beanstanden. Denn schnell ist man nur, wenn man berechenbar und präzise einlenken kann. Und das geht mit dem Vorderrad am Boden besser, so wie es mit der neuen ZX-10R des aktuellen Baujahres möglich ist. Die ist nicht nur viel länger übersetzt, sondern versammelt an der Front auch mehr Gewicht als die ZX-10R von 2004. Die Gabel wirkt bei der 04er zudem unterdämpft und stößt bei flotter Gangart an ihre Grenzen. In aktuellen PS-Tests hat die Gabel der modernen ZX-10R dagegen stets mit top Ansprechverhalten und Reserven ohne Ende brilliert. Die letzten 14 Jahre sind eben auch an der Fahrwerkstechnik nicht spurlos vorbeigegangen.

Aber zurück zum direkten und fairen Schlagabtausch mit den anderen Superbikes aus 2004/2005. Schließlich haben wir die Supersportler der aktuellen Jahrgänge nicht dabei und wollen darum nur vorsichtige Quervergleiche ziehen. Im Handling schlägt die alte Zehner die Fireblade SC 57 klar, dafür liegt die Kawa längst nicht so stabil wie die Honda. Wenn die ZX-10R die Sporen bekommt, ist ganz schön viel Bewegung im Motorrad. Einen Lenkungsdämpfer besitzt die Kawa als einzige der versammelten Tausender nicht. Eine radiale Bremspumpe befindet sich ebenfalls nicht im Repertoire der Giftgrünen. In PS 05/2004 wurde die Bremsperformance trotzdem gelobt: „Hammerhart, wie brutal und spontan die Vierkolbenstopper der Kawa schon bei geringer Handkraft zulangen.“ Ein Lob, das wir aktuell nicht mehr aussprechen können. Die Bremse fühlt sich teigig an und ein frischer Satz Beläge würde ihr guttun.

Trotzdem – ich mag die alte Zehner. Sie wirkt echt, roh und pur. Und dann bricht unvermittelt in Schräglage die linke Fußraste in der Mitte ab. Kurz darauf ist auch noch der linke Lenkerstummel locker. Hey Kawa, was soll das denn? Bei gebrauchten Maschinen ist es unbedingt wichtig, auf einen guten Pflegezustand zu achten. Unsere Leih-Kawa hat über 60.000 Kilometer auf dem Buckel, da kann so etwas schon einmal passieren. Offizielle Rückrufe gab es bei der 2004er ZX-10R ebenfalls: Einige Motorräder hatten Probleme mit der Lichtmaschine, außerdem wurde das Vorderrad wegen möglicher Bruchgefahr von Kawasaki auf Garantie ausgetauscht.