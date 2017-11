Leistungsmessung im Rahmen des Sporttourer-Vergleichstests: Ducati SuperSport S, Suzuki GSX-S 1000 F, Kawasaki Z 1000 SX, Honda VFR 800 F und BMW R 1200 RS.

Der 1200er-Boxer drückt bekannt gewaltig, zeigt seinen Hubraumbonus deutlich. Ähnlich souverän, nur mit etwas höherem Drehzahlniveau, entfaltet auch die Kawa ihre Leistung. Bei der Suzuki stört ein wenig der deutlich spürbare Einbruch in der Mitte, ab 8000 Umdrehungen zieht sie allerdings allen davon. Hondas VFR kämpft in diesem Feld schwer mit ihrem Hubraumnachteil. So flach, wie die Drehmomentkurve verläuft, fühlt sie sich auch in der Praxis an – die VFR braucht permanent Drehzahl

