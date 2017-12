15 Millimeter kürzerer Radstand

In Sachen Handling wirft sich die Suzuki RM-Z 450 aber nicht nur durch die gelunge­nere Ergonomie in die Brust. Mit 15 Millimeter kürzerem Radstand und überarbeiteter Flexibilität von Rahmen und Schwinge sticht sie präziser als bislang in enge Ecken. So präzise, dass sich der Pilot erlauben kann, die Gabelholme fünf Millimeter tiefer in die Gabelbrücken zu schieben. Erstens, weil die RM-Z damit auf Geraden einen Tick stabiler liegt, und zweitens, um das etwas hoch stehende Heck zu kompensieren.