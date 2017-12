Was Nostalgiker schon lange wissen: Omas alter Plattenspieler und der ausgewaschene Wollpulli von Onkel Heinz. Früher bestenfalls Kandidaten für den Dachstuhl und heute gefühlt tausende Euro wert. Retro-Artikel sind schwer in Mode. Ein Leser fragte uns vor kurzem nach dem originalen Testbericht der 1978er-Yamaha RS 100. Zum Glück werfen wir nichts weg und haben den Artikel in unserem bestens aufgeräumten Archiv gefunden. Originale Nostalgie hat eben ihren Charme.



Der Test erschien in MOTORRAD Ausgabe 21, Jahrgang 1978.