Beim Update auf den vergrößerten Hubraum fällt sofort auf, dass sich alle Triumph Street Triple optisch eng an die Vorgängerin anlehnen und sofort als Streety zu erkennen sind. Untereinander gehen sie eindeutig als Geschwister durch, wenn auch nicht als eineiige, dafür sind die Unterschiede bei der Ausstattung zu groß. Der sachkundige Blick erspäht sofort Hinweise, die den Preisaufschlag von unten nach oben rechtfertigen. Doch dazu später mehr, jetzt geht’s vorrangig ums Platznehmen. Schon der Erstkontakt vermeldet: optisch ähnlich, aber doch unterschiedlich. Wie geschaffen für den launigen Landstraßenspaß bettet die Triumph Street Triple S den Piloten in ihrer Mitte. Aufrecht, mit leichter Vorderradorientierung, hockt es sich auf dem Basismodell der Reihe. In Zahlen bedeutet das: Der bei allen mit 700 Millimetern gleich breite Lenker liegt bei ihr in einem Meter Höhe, 19 Zentimeter tiefer (810 Millimeter) findet der Hintern seinen Platz. Bis zu den Fußrasten bleiben 46,5 Zentimeter Raum. So fällt der Knie-winkel leicht sportlich, aber nicht angespannt aus.

Für ihre 1.300 Euro mehr weist die Triumph Street Triple R demgegenüber ein deutliches Plus auf: Eine voll einstellbare Showa Big-Piston-Gabel führt das Vorderrad, hinten werkelt ein ebenfalls in Zug- und Druckstufe sowie Vorspannung verstellbarer Dämpfer. Dazu kommen noch eine Anti-Hopping-Kupplung, ein TFT-Display, Brembos M4.32 Radialkolben an der Front samt Radialpumpe, ein abschaltbares ABS und die Fahrmodi Sport und User.

Und irgendwie passt diese Unterscheidung auch gut zur Ausstattung der drei. Grundsolide steht die Triumph Street Triple S auf ihren Rädern. Nicht einstellbare Showa Upside-down-Gabel, nur in der Vorspannung justierbares Federbein, ebenfalls von Showa, dazu zwei Schwimmsättel, die vorne 310er-Scheiben in die Zange nehmen, und ein LCD-Anzeigeninstrument. Alles gut, aber eher günstig. ABS und abschaltbare Traktionskontrolle, die später regelt als noch beim letzten Vergleich, gehören noch mit zur Serie, so wie die Fahrmodi Road und Rain.

Wie schlägt sich das beim Fahren nieder? Erst einmal gut, weil Triumph den 765er-Drillingen feinste englische Manieren antrainiert hat. Zurückhaltend leise starten sie, die Gangstufen rasten sauber im Getriebe ein. Geschmeidig treten die Triples schon bei niedrigsten Drehzahlen an, kennen Unpässlichkeiten wie Verschlucken oder unsauberen Rundlauf nur vom Hörensagen. In Sachen Laufkultur geben sich die alle drei Triumph Street Triple keine Blöße und unterstreichen mit gesitteten Tugenden, dass ein Triple doch womöglich der Beste aller Motorrad-Antriebe sein könnte. Doch das ist nur eine Mutmaßung, wenngleich die drei Streetys selbst solch lästige Pflichtübungen wie Stadtverkehr mit Bravour erledigen. Ab 40 km/h darf es in Gangstufe sechs vorwärtsgehen – ohne dass der Motor zum Zickenterror neigt. Das entspannt gerade im Trubel vollgestopfter Großstädte ungemein, schärft die Konzen-tration fürs Gleiten im Stop-and-go-Verkehr.

Wobei die Triumph Street Triple S hier etwas ins Hintertreffen gerät, ohne es wirklich verdient zu haben. Aber unterm Strich liefert ihr Motor eben unten heraus keinen Zusatzpunch und oben raus ringt er leicht nach Atem. Alles nicht schlimm. Nur zeigen R und RS, welches Potenzial im Triple steckt. Aber, und auch das muss gesagt sein: Bei den Fahrleistungen rangieren alle drei fast immer auf ähnlichem Niveau, trennt sie nicht viel. Beim Durchzug liegt die S sogar in direkter Schlagdistanz zur RS. Kritik an der Performance wäre da an den Haaren herbeigezogen. Triumph Street Triple R und RS liefern aber nun einmal ein kleines Funkeln mehr, das ihre Motorpower in einem größeren Glanz strahlen lässt.

Serienbereifung und Fahrwerk

So viel sei schon verraten: An dieser Dreiteilung ändert sich in Sachen Fahrwerk nichts. Ist an der Triumph Street Triple S die Federvorspannung hinten auf Stufe sechs eingestellt, bügelt sie zuverlässig, sicher und ziemlich behände durch alle Biegungen. Radius anpeilen und am Kurvenausgang genau dort ankommen, wo man hinwollte, gelingt ohne Tadel beim Ritt über Landstraßen. Zumindest, solange nicht allzu große Verwerfungen im Weg liegen. Vor allem der Dämpfer bügelt diese nur rustikal aus. Da leidet das Kreuz. Zudem dürften Einlenkverhalten und Rückmeldungen geschliffener ausfallen. Das liegt aber weniger am Fahrwerk, als vielmehr an den Reifen. Wie die Triumph Street Triple R, rollt die S auf Pirellis Diablo Rosso Corsa ums Eck. Der haftet wie Hulle, will aber immer auf Temperatur gebracht werden. Ansonsten lenkt er sich kippelig. Selbst warmgefahren biegt er leicht störrisch ein, vermittelt kein glasklares Feedback. Mit einem Reifentausch lässt sich das bei der S und R beheben. Beim Federbein hinten wird das schwieriger. Steigt das Tempo, besitzt es zu wenig Dämpfung, hängt in Kurven unter Kompression zu tief in seiner zu schwachen Feder. Dann wird aus eng und präzise weit und leicht wackelig. Wohlgemerkt: erst bei flottem Tempo.

Abgesehen vom durch die Erstbereifung geprägten Fahrverhalten ist der Triumph Street Triple R solch ein Verhalten fremd, sie fegt sogar handlicher durch Bögen. Woran liegt’s? Wie bei der RS hebt bei ihr der längere Federweg hinten das Heck etwas an, fällt der Nachlauf kürzer und der Lenkkopfwinkel steiler aus. Die einstellbaren Showa-Federelemente besitzen zudem mehr Reserven fürs rasant-spaßige Kurvenfeuerwerk. Das gilt auch für die Bremse, die mit den Brembo-Radialkolben samt -zange vehementer zupackt als die mit Schwimmsätteln ausgerüstete S. Wobei sich Letztgenanntes eklatant nur beim Ankern auf der letzten Rille zeigt – oder beim Tanz an der Haftungsgrenze, wie er auf dem Handlingparcours vorkommt.

Fehlt noch die Triumph Street Triple RS. Die würzt die Fahrwerksdarbietung der R noch um ein deutliches Mehr an Präzision. Nicht beim Komfort, da schenken sich die drei nichts. Ihr Öhlins-Federbein dürfte auf kurze Impulse gerne sensibler reagieren. Aber sonst? Ausgerüstet mit Pirellis Supercorsa SP, der bei gutem Wetter für jeden Spaß zu haben ist, sticht die RS mit Leichtigkeit innen an den anderen vorbei, lässt diese mit weit aufgerissenen Mündern einfach stehen. Mit viel Rückmeldung tasten sich Gabel und Dämpfer über die Straße. Selbst in großen Schräglagen und mit durch die Fliehkräfte starkem Druck aufs Fahrwerk wackelt nichts, findet sich nahezu wie von selbst die Ideallinie durch jede Kurve. Dazu überzeugen die Brembo Radialpumpe – wie bei der R mit 16 Millimetern Kolbendurchmesser – sowie die M50-Sättel mit einem präzise dosierbaren Druckpunkt, paaren geringe Handkraft mit vehementer Verzögerung. Einfacher war flott fahren wohl selten. Die RS ist wie ein Roastbeef mit feinem Yorkshire Pudding, die R wie ein Shepherd’s Pie und die S wie eine gute Portion Fish and Chips. Satt wird bei allen Gerichten jeder, das Besondere, ein Erlebnis für den Gaumen, gibt es aber nur in einem Fall.