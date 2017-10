Die vier Power-Nakeds Aprilia Tuono V4 1100 Factory, BMW S 1000 R, KTM 1290 Super Duke R und Yamaha MT-10 SP sollen in astreiner PS-Manier abgelichtet und durchgetestet werden. Auf der Schwäbischen Alb funktioniert so was im Handumdrehen, gar kein Problem. Die besten Fotospots und Teststrecken sind uns dort so geläufig, wie der Cowboy seine Westentasche kennt. Es kommt anders. Uwe muss Innendienst schieben, weil sonst der Schreibtisch unter einer Flutwelle elektronischer Post zusammenbrechen würde. Jacko ist für die Geschichte raus, weil er sich bereits auf dem Weg nach Rom befindet, um den Reifentest für dieses Heft zu produzieren. Plötzlich fängt es draußen an zu schneien.

Ratzfatz geht unsere Organisation den Bach herunter. Wir haben keine Männer zum Aufsatteln und keinen Sonnenschein zum Abwinkeln: Schnee und drei Grad Kälte. Na danke! Es bleibt nur die Flucht: Ex-Supermoto-IDM-Champion Flo Kopp reichen am Telefon die Stichworte „Südtirol“ und „Power-Naked Bikes“ aus, um Gewehr bei Fuß zu stehen. PS-Hollywoodstunter Jo Bauer und Profi-Fotofahrer Sven Loll wollen später zur Truppe stoßen.

Endlich rollt der voll beladene Sprinter jenseits des Brenners der Sonne entgegen. Das Thermometer vermeldet 21 Grad, und die Laune steigt. Bingo! Später am selben Tag haben wir den Panarotta fast für uns allein. Was vielleicht wie eine schimmlige Nachspeise klingen mag, war früher einmal eine Bergrennstrecke – geradezu die ideale Spielwiese für unsere powervollen Naked-Bikes! Welches der vier Power-Naked-Bikes stellt sich im PS-Vergleichstest am besten an? Aprilia Tuono V4 1100 Factory, BMW S 1000 R, KTM 1290 Super Duke R oder Yamaha MT-10 SP?

