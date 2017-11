Yamaha XSR 700 und Ducati Scrambler Café Racer im Test

Wir haben eine Verabredung. Auf einen Kaffee im malerischen Altstadtkern von Bad Urach. Aber bis dahin liegen noch ein paar kurvige Meter vor uns. Und die haben durchaus eine rennsportliche Bedeutung. Schließlich prangt über unseren Köpfen gut sichtbar die Burg Hohenneuffen. Bis zum Gipfel in fast 750 Metern Höhe zieht sich ein mit Kehren gespicktes Asphaltband.

Von 1963 bis 1984 brausten Rennwagen und Motorräder den Hang hoch. Dann beendete ein tödlicher Unfall das flotte Treiben. Und heute? Sind Motorradfahrer hier nicht mehr so gern gesehen, ein Fahrverbot sperrt sie an Wochenenden und Feiertagen aus. Aber wir sind unter der Woche hier. Die beiden Café Racer Yamaha XSR 700 und Ducati Scrambler Café Racer auf der alten Bergrennstrecke – das hat doch was!

Den 6-seitigen Vergleichstest von Yamaha XSR 700 und Ducati Scrambler Café Racer lest ihr in MOTORRAD 16/2017 oder im Einzelartikel als PDF zum Download (siehe unten).