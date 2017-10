Yamaha XSR 900 Abarth im PS-Fahrbericht

Testfahrt bei Dauerregen

Und, wie fährt sich die Yamaha XSR 900 Abarth? Gar nicht schlecht. Wobei: Der Dauerregen während der Vorstellung auf Sardinien hat ernsthafter Testerei einen feuchten Riegel vorgeschoben. Von daher war es gut, dass Yamaha den Crossplane-Dreizylinder in der Abarth-Version völlig unangetastet ließ. Bullig schiebt der 847 cm³ große Drilling von unten an, macht in der starken Mitte richtig Dampf und jubelt bei Bedarf gerne in höchsten Tönen. 115 PS bei 10.000/min gieren schließlich danach, selbst bei feuchter Piste kurz ausgenutzt zu werden. Fein spricht der Triple an, dank drei unterschiedlicher Modi ist alles von zart bis direkt dabei. Ebenfalls gut: Die Traktionskontrolle, die bei den nassen Bedingungen dafür gesorgt hat, dass die Motorpower möglichst sicher auf der Straße ankommt. Und weil die Basis so gut passt, hat Yamaha beim Abarth-Erstlingswerk in Sachen Technik weiter nichts geändert. Fahrwerk und Bremsen entsprechen genau den Komponenten der XSR 900. Und die ist als flotter Retro-Kurvenfeger bekannt.