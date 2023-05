Neue BMW M XR am 6. Juni 2023

Am 30. Mai 2023 zeigte BMW Motorrad in den eigenen Social Media-Kanälen ein Teaser-Bild, auf dem ein Motorrad mit eindeutiger XR-Silhouette, markiert mit großem M zu sehen war. Dazu kündigte BMW an: "Seid Ihr bereit für etwas Neues? Am 6. Juni um 17:30 Uhr erfahrt Ihr mehr, also bleibt gespannt!" Spätestens zur Saison 2024 dürfte das dritte M-Modell verfügbar sein: die M 1000 XR auf Basis des höhergelegten Power-Tourers oder Crossover-Konzepts S 1000 XR.