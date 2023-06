Die knapp 60 PS dürften gerade so ausreichen, denn immerhin wird die Starship 6 mitsamt den beiden integrierten Seitenkoffern und dem großen, gepolsterten Topcase mindestens 280 Kilogramm wiegen. Proportional passend erscheint der Radstand mit 1.616 Millimeter. Erleichtert wird das Handling wiederum von nur 740 Millimeter Sitzhöhe. Ebenso nutzerfreundlich ist der saubere Endantrieb per Zahnriemen, wobei eine optionale Modellvariante mit Ketten-Antrieb im Gespräch ist.

Design, Verkleidung und Komfort der Starship-Modelle sind offensichtlich von der Honda Gold Wing inspiriert, die in China von vielen als unerreichbares Über-Motorrad verehrt wird. Zwar wird PFMoto auch mit der Starship 6 den Hubraum des Sechszylinder-Boxer-Motors von Honda nur zu einem Drittel aufbieten, doch dafür wird die 600er mit entsprechender Ausstattung aufgerüstet. Unter anderem mit einstellbarem Windschild sowie großen farbigen Displays im Cockpit. Die Schalterkonsole auf dem Tank erinnert ebenfalls nicht zufällig an die der Gold Wing. Audio-System mit Lautsprechern und Bluetooth-Connectivity inklusive.

Starship 6 ab August 2023 in China

Was die Starship 6 kosten wird, wenn sie wie erwartet im August 2023 in China in den Handel kommt, ist noch unklar. Für umgerechnet circa 3.700 Euro wird dort die Starship 3 angeboten, und der Preis für die Starship 6 dürfte aller Wahrscheinlichkeit nicht doppelt so so hoch ausfallen. Dass diese Starships irgendwann in Europa landen, ist indes unwahrscheinlich.