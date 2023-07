In diesem Artikel:

MOTORRAD-Leser Klaus Bagdahn zückte sofort sein Smartphone, als er am 10. Juli 2023 am Großglockner Rast machte und 2 auffällig unauffällige schwarze Motorräder auf dem Parkplatz sah. Offensichtlich handelte es sich dabei um Erlkönige, teilweise getarnt. Diese Motorräder, die anscheinend auf Testfahrt in den Alpen unterwegs waren, können eindeutig Suzuki zugeordnet werden. Basis: GSX-S 1000.