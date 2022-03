Anzeige Die neue Suzuki GSX-S1000GT GT-Fahrvergnügen – Reiselust neu definiert

Fahrspaß, Drehmoment und Langstreckenkomfort können so aufregend aussehen

Es ist Zeit für die neue GSX‑S1000GT, einen echten Grand-Tourer. Überarbeiteter Motor, radikales neues Design, Twin-Spar-Aluminiumrahmen für agiles Handling und hervorragende Straßenlage. Eine aerodynamisch optimierte Verkleidung, die den Winddruck auf den Fahrer reduziert, Langstreckenkomfort (auch für zwei), wegweisende Sicherheits- und Fahrsysteme und passendes Zubehör für Komfort und einen individuellen Look. Mit großem TFT-LCD-Multifunktionsdisplay, Smartphone-Konnektivität per App, bidirektionalem Quick-Shift-System, LED-Lichttechnologie und vielem mehr.

Nimm dir Zeit und genieße dein GT-Fahrvergnügen

Komfort, Kontrollierbarkeit, Konnektivität und aufsehenerregendes Styling vereinen sich mit der souveränen Performance eines hubraumstarken Motorrads zu einer Sport-Touring-Erfahrung, die das Kürzel GT wahrlich verdient. Möchtest du bei deinem Lieblingscafé vorbeischauen und ein paar Freunde treffen? Egal, was du vorhast: Du verdienst nicht weniger als atemberaubende Performance und ein dynamisches Handling, eine beruhigende Kontrollierbarkeit sowie den Komfort, die Fahrfreude und das umfassende Gefühl der Zufriedenheit, das nur die Suzuki GT liefern kann.

Der smarte Sporttourer

Mit umfangreichen Originalzubehör lässt sich die neue Suzuki GSX‑S1000GT individualisieren. 36 durchdachte Gadgets für mehr Tourenkomfort, Nutzwert, Schutz und Style sind für die GT erhältlich. Für Urlaubsreisen zu zweit sind z. B. die elegant ins Fahrzeugheck integrierten Seitenkoffer bestens geeignet.