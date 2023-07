In diesem Artikel: BMW R 1250 GS Adventure 2024

BMW R 1250 RT 2024

BMW F 900 R und F 900 XR 2024

BMW R 18 und R 18 Classic 2024

BMW R 18 B und R 18 Transcontinental 2024

BMW K 1600 GT und K 1600 GTL 2024

BMW G 310 R, G 310 GS und G 310 RR 2024

BMW CE 04, C 400 GT und C 400 X 2024

Preise und weitere BMW-Modelle für 2024

BMW F 900 GS für 2024?

Fazit

Jene BMW-Modelle, die technisch unverändert ins Jahr 2024 gehen, bekommen zumindest neue Lackierungen und Dekors sowie kleinere Änderungen im Detail verpasst. Diese Modelle sind das im Einzelnen:

BMW R 1250 GS Adventure 2024 Zwar wird am 28. September 2023 die neue BMW R 1300 GS vorgestellt, trotzdem gibt es von der R 1250 GS Adventure noch ein 2024er-Modell. Und zwar in der neuen Farbe "Racingblue metallic". Die bisherige Farbvariante "Rallye Lightwhite uni" entfällt.

BMW R 1250 RT 2024 In der Farbe "Alpinweiß uni" rollt die R 1250 RT auf das Jahr 2024 zu. Und mit neuem, großem RT-Dekor an den Seiten der großzügigen Verkleidung. Außerdem neu ist für die RT die Ausführung "Sport" in der Farbe "Racingblue metallic".

BMW F 900 R und F 900 XR 2024 Darauf haben einige gewartet: konsequent dunkle "Triple Black"-Varianten der BMW-Modelle F 900 R und F 900 XR – bestellbar ab August 2023. Weitere neue Farbvarianten bei der F 900 R sind "Racingred uni" sowie "Lightwhite uni" für die Ausführung "Sport", kombiniert mit "Racingblue metallic" und "Racingred uni" – also markentypisch Weiß/Blau/Rot. Die F 900 XR gibt’s 2024 ebenfalls in "Lightwhite uni", die Ausführung "Sport" in "Racingblue metallic".

BMW R 18 und R 18 Classic 2024 Neu für die Big-Boxer-Cruiser R 18 und R 18 Classic ist die Farbvariante "Blackstorm metallic/Vitage" mit roten Tankflanken. Die Basis-R 18 gibt’s künftig in der neuen Farbvariante "Olivine Velvet Green/Meteoric Dust/Aurum metallic", kombinierbar mit schwarzen Komponenten als "Option 719"-Paket. Bei der R 18 Classic werden die schwarzen Komponenten des "Option 719"-Pakets mit der neuen Grundfarbe "Moonstone Mineralweiß metallic" kombiniert.

BMW R 18 B und R 18 Transcontinental 2024 In "Racingblue metallic" kommt der Big-Boxer-Bagger R 18 B, zudem als "Option 719"-Ausführung "Black Pearl" in "Blackstorm metallic" oder wahlweise in "Blackstorm metallic/Meteoric Dust/Racingred uni", kombiniert mit schwarzen und schwarzverchromten Teilen. Den Fulldresser R 18 Transcontinental gibt’s künftig ebenfalls in "Racingblue metallic" sowie als "Option 719"-Ausführung in "Moonstone Mineralweiß metallic".

BMW K 1600 GT und K 1600 GTL 2024 Neue Farbvariante für die beiden Sechszylinder-Modelle K 1600 GT und K 1600 GTL ist die "Option 719"-Ausführung "Havanna Meteoric Dust metallic" mit Linierung. Optional erweiterbar ist das "Option 719"-Paket mit der Sitzbank in "Sattelbraun" und den geschmiedeten Aluminium-Rädern "Classic".

BMW G 310 R, G 310 GS und G 310 RR 2024 "Racingblue metallic" gibt’s künftig auch für das Einsteiger-Naked Bike G 310 R in der Ausführung "Sport", kombiniert mit Rahmen und Rädern in "Racingred". Neu in der Ausführung "Passion" ist "Granitgrau metallic" mit Rahmen und Rädern in "Racingred uni". Die "Rallye"-Ausführung der Einsteiger-Enduro G 310 GS kommt für 2024 in "Racingred uni". Und die supersportliche Einsteiger-BMW, die bisher nicht in Deutschland erhältliche G 310 RR, bekommt die neue Basisfarbe "Cosmicblack uni", kombiniert mit größerem RR-Dekor und Heckrahmen in "Racingred uni".

BMW CE 04, C 400 GT und C 400 X 2024 Zum inzwischen dritten Jahrgang des Elektrorollers CE 04 spendiert BMW die neue Farbe "Imperialblau metallic" für die Ausführung "Avantgarde". Den BMW-Roller C 400 GT mit Einzylinder-Verbrennungsmotor gibt’s künftig als Ausführung "Exclusive" ebenfalls in "Imperialblau metallic", den sportlicheren C 400 X als Ausführung "Passion" in "Racingred uni".

Preise und weitere BMW-Modelle für 2024 Neue (Grund-)Preise hat BMW zu den neuen Farben nicht genannt, die bleiben unverändert – bis auf Weiteres. Was jedoch indirekt auffällt, sind jene Modelle, die in der Liste mit den neuen Farben für 2024 fehlen. Die sportlichen S- und M-Modelle sind noch frisch, und die neue R 12 nineT – mit den erwartbaren Varianten – ist bereits offiziell angekündigt worden.

BMW F 900 GS für 2024? Doch das Fehlen der Enduro-Modelle F 850 GS, F 850 GS Adventure sowie F 750 GS ist ein unmissverständlicher Hinweis darauf, dass für 2024 entsprechende Nachfolgemodelle kommen. Eine F 900 GS wird schon lange erwartet und ist geradezu überfällig. Und dass auf die R 1300 GS sukzessive weitere R 1300-Modelle folgen werden, ist ohnehin klar.

Umfrage Wird es höchste Zeit für eine neue Boxer-GS? Oder ist die 1250er immer noch top? 23699 Mal abgestimmt Die 1250er ist immer noch top. Es wird höchste Zeit für eine neue Boxer-GS.