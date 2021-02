MOTORRAD-Podcast Kurvendiskussion Folge 15 Rückblick 2020 + Ausblick Motorrad-Highlights 2021

Folge #15 – Rückblick 2020 + Ausblick Motorrad-Highlights 2021

Was blieb besonders hängen, worauf freuen wir uns am meisten? Im verschneiten Stuttgart lassen wir das Jahr Revue passieren und besprechen die kommenden Motorrad-Highlights, die ausnahmsweise mal nicht auf den großen Herbstmessen in Mailand und Köln zu finden waren. Das Trio aus den Testredakteuren Johannes Müller und Fabian Dresler sowie Reise-Redakteur und Moderator Ferdinand Heinrich-Steige würdigt den vielversprechenden Hyper-Naked-Jahrgang 2021, bodenständige Sportmotorräder und real f*ing Enduroscheiß.

Podcast-Umfrage

Wir möchten uns gezielt weiterentwickeln und interessieren uns deshalb brennend für eure Meinung und eure Wünsche. Unser Podcast läuft nun seit Dezember 2019 und hat es auf 14 Folgen gebracht. Dabei waren wir nicht immer pünktlich, aber immer nervös, haben unterschiedliche Themen und Gesprächsformate ausprobiert und Eure Motorradwelt hoffentlich etwas bereichert. Genauso bunt soll es auch weitergehen.

Ihr würdet uns großartig unterstützen, wenn ihr an unserer Podcastumfrage teilnehmt: www.motorradonline.de/podcastumfrage

Über die Podcast-Reihe Kurvendiskussion

Kurvendiskussion, das sind Benzingespräche am MOTORRAD-Stammtisch, mit Redakteuren und Testern. Es geht um aktuelle Modelle, Trends, Schrauberphilosophie und alles, was uns sonst bewegt. Und auch um die ein oder andere Anekdote aus dem Redaktionsalltag, die es im Heft nicht zu lesen gibt. Wie gefällt euch der Podcast? Hört rein und sagt uns eure Meinung. Schickt uns einfach eine E-Mail an podcast@motorradonline.de.