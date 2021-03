MOTORRAD-Podcast Kurvendiskussion Folge 16 Auftaktfolge zur Motorradtechnik

Folge #16 – Motoren

Ansaugen. Verdichten. Arbeiten. Ausstoßen. Vier Takte, die über hundert Jahre Mobilitätsgeschichte vereinen. Ähnlich alt sind auch die meisten Bauformen, die alle auf Viertakt-Hubkolbenmotoren basieren. Und so viel sich in über einem Jahrhundert Maschinenbau auch geändert haben mag, wohnt doch jedem Motor noch immer ein eigenständiger Charakter inne.

Andere Antriebsformen konnten sich trotz vieler Vorteile nicht durchsetzen, erst Elektromotoren oder Hybridantriebe verfügen mittlerweile über die technische Reife und den entsprechenden politischen Rückhalt. Neu sind auch diese Konzepte nicht, doch zu Beginn des 20. Jahrhunderts setzten sich (vorerst?) die Vorteile des Verbrenners durch. Und prägen somit seit Aufkommen der ersten Motorräder entscheidend das Wesen eines jeden Kraftrads. Was schätzen Puristen also beispielsweise am Einzylinder? Warum schwören viele nach wie vor auf einen V2? Sind nicht Reihenzweizylinder mittlerweile ein universeller Standard? Was ist so besonders am Boxer? In der Auftaktfolge einer kleinen Podcastreihe zur Motorradtechnik sprechen die Redakteure Ralf Schneider, Fabian Dresler und Ferdinand Heinrich-Steige zunächst über große und kleine Singles sowie über diverse Bauformen mit zwei Zylindern. In den kommenden Technik-Podcasts folgen dann noch weitere Motorenkonzepte, Rahmenbauformen, sowie Wissenswertes zu Fahrwerken und Elektronik.

