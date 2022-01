MOTORRAD-Podcast Kurvendiskussion Folge 25 Low-Budget-Tourer im Gebrauchtcheck

Ob nun als Zweitmotorrad für Touren oder als Einsteigerbike: Schon 3.000 Euro reichen für eine große Auswahl durchaus moderner, bereits mit ABS ausgestatteter Maschinen. Die MOTORRAD-Redakteure Thorsten Dentges und Ferdinand Heinrich-Steige stießen dabei auf altbewährte Empfehlungen wie Suzuki Bandit 1250 oder Honda CB 1000 F, aber auch die für BMW-Verhältnisse unerwartet günstige F 800 ST. Als durchaus schotteraffine Reise-Redakteure empfehlen sie zudem günstige Reiseenduros wie die BMW F 650 GS oder Suzuki V-Strom 650, die für überschaubares Budget wahre Universal-Talente sind und auch vor leichtem Gelände nicht zurückschrecken.

