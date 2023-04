MOTORRAD-Podcast Kurvendiskussion Folge 40 Gebraucht-Check: BMW F 650/700/800 GS

Die BMW GS mit Reihenzweizylinder füllten ab 2008 erfolgreich die Lücke zwischen den früheren GS-Einzylindern und den Boxermodellen. Während die F 650 GS (später F 700 GS) mit moderater Geländeausstattung eher Einsteiger und alle ansprach, die einen unkomplizierten Allrounder mit etwas mehr Federweg suchten, war die F 800 GS eine waschechte Reise-Enduro: Sie verband Reisetauglichkeit mit viel Federweg, einem 21-Zoll-Vorderrad und vergleichsweise wenig Gewicht. Eine Alternative nicht nur für geländeaffine Boxerfahrer, sondern auch für Fans der damals so brach liegenden Enduro-Mittelklasse. Ob also unter Globetrottern oder Tourenfahrern, Bestseller sind die Mittelklasse-GS auch als Gebrauchte geblieben. Als Ergänzung zur Gebrauchtberatung in MOTORRAD 9/2023 spricht Podcaster und Reiseredakteur Ferdinand Heinrich-Steige mit Ride-Macher Markus Biebricher und dem langjährigen Testredakteur Peter Mayer, der die Paralleltwin-GS in ihrer langen Bauzeit mit nahezu jedem Konkurrenten vergleichen konnte. Neben Verkaufszahlen und konkreten Tipps für die Besichtigung verraten die drei auch ihre ganz persönlichen Favoriten der Baureihe.

Über die Podcast-Reihe Kurvendiskussion:

Kurvendiskussion, das sind Benzingespräche am MOTORRAD-Stammtisch, mit Redakteuren und Testern. Es geht um aktuelle Modelle, Trends, Schrauberphilosophie und alles, was uns sonst bewegt. Und auch um die ein oder andere Anekdote aus dem Redaktionsalltag, die es im Heft nicht zu lesen gibt. Wie gefällt euch der Podcast? Hört rein und sagt uns eure Meinung. Schickt uns einfach eine E-Mail an podcast@motorradonline.de.