MOTORRAD-Podcast Kurvendiskussion Folge 41 Reiseenduros auf der Rennstrecke

Artfremde Haltung führt mitunter zu interessanten Ergebnissen – das mussten die PS-Jungs im vergangenen Herbst feststellen, als sie sich die Warnwesten überzogen und mit BMW R 1250 GS, Ducati Multistrada V4 S und KTM 1290 Super Adventure S zum Rheinring ausrückten. Dass die handlingfördernde Ergonomie und nahezu unendliche Schräglagenfreiheit der hochbeinigen Motorräder erstaunlich gut auf Rundkursen funktioniert, ist keine so neue Erkenntnis, doch mit dem neuen Metzeler M9 RR steht mittlerweile eine deutlich sportlichere Bereifung zur Verfügung. Als Nachklapp zur Geschichte in PS 12/2022 spricht MOTORRAD-Podcaster und Reiseredakteur Ferdinand Heinrich-Steige mit den PS-Redakteuren Johannes Müller und Fabian Dresler über gar nicht mal so schlechte Rundenzeiten, die Aerodynamik einer Reiseenduro und die Erkenntnisse, welche Maschine bei dieser Aktion spürbar am wenigsten außerhalb ihrer Komfortzone fuhr.

Über die Podcast-Reihe Kurvendiskussion:

Kurvendiskussion, das sind Benzingespräche am MOTORRAD-Stammtisch, mit Redakteuren und Testern. Es geht um aktuelle Modelle, Trends, Schrauberphilosophie und alles, was uns sonst bewegt. Und auch um die ein oder andere Anekdote aus dem Redaktionsalltag, die es im Heft nicht zu lesen gibt. Wie gefällt euch der Podcast? Hört rein und sagt uns eure Meinung. Schickt uns einfach eine E-Mail an podcast@motorradonline.de.