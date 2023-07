Ist größer immer besser? Oder ist weniger mehr? Zwei Fragen, um die es sich in der Motorradwelt trefflich streiten lässt. Denn die Mittelklasse ist heutzutage sehr breit aufgestellt und viele Motorradhersteller bieten die Qual der Wahl – locken oft mit attraktiven Mittelklasse-Modellen, die meist leichter, handlicher, ähnlich gut ausgestattet und obendrein deutlich günstiger sind. Gleichzeitig sind es oft die größeren Modelle, die mit den herstellertypischen Motorenkonzepten wie Boxer, V2 und Reihenvierzylinder statt Reihentwins mit Hubzapfenversatz begeistern. Und, ganz klar, mit mehr Hubraum, höherwertigen Fahrwerken, besserer Ausstattung und noch mehr Leistung. Dennoch lohnt es sich, genau hinzusehen, bei Aprilias Tuono-Familie, bei BMWs F 900 und R 1250, bei KTM 890 und 1290 oder bei Triumphs 765- oder 1160-Kubik-Dreizylindern. PS-Chefredakteur Johannes Müller und MOTORRAD-Podcaster Ferdinand Heinrich-Steige diskutieren sich durch verschiedene Paarungen und finden zwar keine universelle Antwort, aber merken häufiger als gedacht, dass die günstigeren Modelle oft die attraktivere Alternative sind.

