MOTORRAD Testival 2023: Testen wie die Profis

Wo hat man schon die Möglichkeit, die Neuheiten, Platzhirsche und Exoten im direkten Vergleich auf einer ausgedehnten Testrunde zu fahren? Natürlich nur bei MOTORRAD. Und zwar beim motorradtestival.de.

MOTORRAD Testival vom 5. – 7. Mai 2023

Wo sonst nämlich eine Odyssee von Händler zu Händler ansteht und sich die Meinungsbildung über Wochen hinzieht, können Motorradfahrerinnen und -fahrer jetzt vom 5. bis 7. Mai in 12 Kategorien neue Bikes und etablierte Modelle ganz kompakt auf den schönsten Straßen in der Eifel Probe fahren. Vom dicken Tourer bis zum wieselflinken Sportler findet jeder seine Lieblingskategorien, wobei natürlich Mehrfachnennungen möglich sind. Kaufentscheidungen zwischen Crossover und Adventure-Enduros, Power-Nakeds und Sportlern, Cruisern und Modern Classics oder sogar zwischen klassischen 125ern oder Rollern fallen damit plötzlich ganz leicht. Sogar Elektro-Bikes werden in den Kategorien mit dabei sein, sodass auch dieses Erlebnis im direkten Vergleich mit den bekannten Verbrennern auf die Teilnehmer und Teilnehmerinnen wartet.

Hier zum MOTORRAD Testival anmelden

Dazu werden alle teilnehmenden Hersteller am Ausgangspunkt der Testrunden, dem Fahrsicherheitszentrum Nürburgring, weitere Highlights aus ihrem Programm bereithalten, mit denen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des MOTORRAD Testivals erste Fahrversuche unternehmen können. Zubehör-Hersteller runden das Programm mit Testmöglichkeiten ab, und für Verpflegung wie auch Parkmöglichkeiten am Testival-Gelände ist gesorgt.

Guides, Routen und MOTORRAD-Tester

Auf den Touren führen professionelle Guides über optimale Test-Routen, sorgen für gleichmäßige Tausch-Stopps, und MOTORRAD-Tester stehen nicht nur für Infos und Tipps bereit, sondern begleiten die Testrunden und beantworten Fragen der TeilnehmerInnen.

Die Buchungen der Testrunden erfolgt online über den Testival-Partner ProbefahrtenButler unter www.motorradtestival.de. Folgende Marken dabei: Honda, Yamaha, Suzuki, Ducati, Triumph, Zero, Harley-Davidson, Royal Enfield, Moto Morini, Brixton, Benelli, Kymco, Voge, Mash und Indian. Da die Probefahr-Plätze in den einzelnen Kategorien besonders begehrt sind, lohnt sich frühes Buchen.

