Motorräder mit niedriger Sitzhöhe Die niedrigsten Bikes der größten Hersteller

In den Neuzulassungszahlen und auf dem Gebrauchtmarkt spielen Motorräder mit niedriger Sitzhöhe eine wichtige Rolle. Einsteiger und Einsteigerinnen möchten sich mit beiden Füßen auf dem Boden beim Rangieren sicher fühlen, kleine Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer zumindest mit den Fußballen beidseitig Bodenkontakt haben. Hierfür ist die Sitzhöhe eine notwendige Bedingung, jedoch keine hinreichende. Heißt: Eine niedrige Sitzhöhe allein bedeutet noch nicht automatisch, dass die Füße den Boden gut erreichen. Hier können uns breite Sitzbänke, breite Motorräder oder im Weg stehende Fußrasten einen Strich durch die Rechnung machen. Wer also anhand von Sitzhöhenangaben herausfinden möchte, welches Motorrad passend ist, der bekommt nur einen ersten Anhaltspunkt. Um eine Sitzprobe kommt keine/r herum.

Und Achtung beim Gebrauchtkauf: Viele Hersteller bieten ab Werk niedrigere Sitzbänke oder gar eine Tieferlegung an. Also beim Verkäufer besser nochmal konkret nachfragen, mit welcher Sitzbank das Motorrad ausgestattet ist oder welche Sitzhöhe er gemessen hat.

Die niedrigsten Aprilia-Motorräder

Unter 810 mm machen’s die Aprilias nicht. Die Shiver ist mit 810 mm die niedrigste, gefolgt von drei Modellen mit 820 mm Sitzhöhe: Tuono 125, Tuono 660 sowie RS 660. Weit entfernt ist die Tuono V4 1100 mit ihren 825 mm dann auch nicht mehr.

Die niedrigsten Benelli-Motorräder

Die Benelli 502 C kommt mit nur 750 mm Sitzhöhe, die TRK Leoncino 500 mit 770 mm, die Imperiale liegt bei 780 mm und die TRK 502 bei 800 mm. Bei 752 S und Leoncino 800 dürfte es mit 810 mm schon schwer für manch kurzbeinige Einsteiger werden, mit ein bisschen Übung ist das aber machbar, wie die 1,58-Meter-Redakteurin aus eigener Erfahrung sagen kann.

Die niedrigsten BMW-Motorräder

Die niedrigste BMW ist die R 18 Classic mit 690 mm Sitzhöhe, auf Wunsch aber auch 710 mm. Ein typischer Cruiser halt, der auch mit einem Cruiser-Gewicht von rund 345 Kilo anrollt. Nicht unsere erste Empfehlung für Einsteiger. Es folgt die K 1600, die in allen möglichen Varianten auf Wunsch zwischen 750 und 780 mm Sitzhöhe bietet. BMW R 1250 R, RS sowie RT gibt es wahlweise mit 760 mm Sitzhöhe. Und erst dann folgt die kleine BMW G 310 R mit optional 770 mm, und reiht sich damit neben F 750 GS und F 900 R ein. Und die BMW G 310 GS? Fällt mit 845 mm für nicht hochgewachsene Fahrer und Fahrerinnen komplett aus dem Raster.

Die niedrigsten Ducati-Motorräder

Wie bei BMW ist auch bei Ducati das niedrigste Modell ein Cruiser – wen wundert’s. Die XDiavel rollt mit 755 mm Sitzhöhe vor. An dieser Stelle möchten wir nochmal darauf hinweisen, dass die Höhe nur ein erster Anhaltspunkt sein kann. Bei der XDiavel könnte die Breite des Motorrads eine große Rolle spielen.

Niewrzol Trotz niedriger Sitzhöhe bekommt die 1,58 Meter kleine Redakteurin auf der Ducati XDiavel mit nur einem Fuß Bodenkontakt.

Es folgt die Ducati Scrambler Sixty2 mit 770 bis 810 mm Sitzhöhe, die Monster mit optional 775 mm und die Scrambler mit 778 mm Sitzhöhe. Nach der Diavel 1290 mit 780 mm folgt die große Scrambler 1100 mit 810 mm. Zu letzterer kann die 1,58 Meter kleine Autorin sagen: Da wird es schon schwer mit dem Stand. Ab 1,65 Meter könnte es schätzungsweise klappen.

Die niedrigsten Harley-Davidsons

Neben der Reiseenduro Pan America gibt es eigentlich keine Harley, die bezüglich der Sitzhöhe Probleme machen könnte. Für die kleineren Motorradfahrer und -fahrerinnen unter uns könnte hier eher interessant sein: Erreiche ich mit meiner Armlänge komfortabel den Lenker? Sind die Trittbretter zu weit weg? Und wie wohl fühle ich mich mit dem Gewicht des Motorrads? Aber der Vollständigkeit halber: Die niedrigste Harley ist mit 660 mm Sitzhöhe die Softail Slim, einen Sprung in die Höhe – auf 780 mm – macht nur die E-Harley LiveWire und, wie bereits erwähnt, die Pan America mit 830 – 850 mm Sitzhöhe.

Die niedrigsten Honda-Motorräder

Die niedrigste Honda ist die CMX 500 Rebel mit 690 mm, gleich darauf folgt die große Schwester CMX 1000 Rebel mit 700 mm Sitzhöhe. Dann reiht sich die GL 1800 Gold Wing ein, die mit 745 mm Sitzhöhe zwar niedrig ist, durch die schieren Ausmaße und das Gewicht im Stand aber nicht verständlicherweise nicht besonders handlich – trotz Rückwärtsgang. Die Kleinste ist nicht die niedrigste: Honda MSX 125 Grom mit 761 mm Sitzhöhe – wem eine 125er ausreicht, darf sich bei ihr auf Fahrrad-vergleichbare Handlichkeit freuen. CB 500 F und CBR 500 R kommen mit freundlichen 785 mm, die CB 125 F liegt bei 790 mm und die NC 750 X bei 800 mm. Die NC ist zudem auch noch breit gebaut. Und die CB 650 R, ein schönes Mittelklasse-Motorrad, könnte mit ihren 810 mm Sitzhöhe für Fahrerinnen um die 1,60 Meter schon zu hoch sein.

Die niedrigsten Husqvarna-Motorräder

Das Kapitel ist schnell abgehandelt: Husqvarnas für Kurzbeinige gibt es nicht. Die niedrigste ist die Vitpilen 701 mit 830 mm.

Leonard Buchet Die Vitpilen 701 passt nicht so recht zu 1,58 Meter Körpergröße. Noch mal ein ganzes Stückchen höher sitzt man auf der Husqvarna Svartpilen 701.

Die niedrigsten Indian-Motorräder

Die Indian-Palette bietet sogar noch niedrigere Sitzhöhen als Harley: Bei 649 mm geht es mit der Scout los. Alle weiteren Modelle bleiben ebenfalls unter 700 mm – bis auf die FTR 1200, die je nach Option zwischen 805 und 840 mm Sitzhöhe bietet.

Die niedrigsten Kawasaki-Motorräder

Kawasaki hat einiges im Angebot, wenn es um schmale und niedrige Motorräder geht. Der Sitz der Vulcan S schwebt in gerade einmal 705 mm Höhe, die Ninja 125 kommt mit 785 mm und die Kawasaki Z 650 sowie die W 800 mit 790 mm Sitzhöhe. Die Z 125 hingegen will höher hinaus und gönnt sich 815 mm Sitzhöhe, gefolgt von der Kawasaki Z 900 mit 820 mm. Dadurch, dass die Z 900 sehr schmal ist, kommt sie auch für kleine Motorradfahrerinnen und -fahrer infrage. Die 1,58 Meter kleine Autorin kommt bei ihr ohne Probleme mit beiden Fußballen auf den Boden.

Die niedrigsten KTM-Motorräder

Ganz so aussichtslos wie bei Husqvarna schaut es bei KTM nicht aus, aber besonders groß ist die Auswahl an niedrigen Motorrädern dennoch nicht. Schon die 125 Duke steigt mit 810 mm Sitzhöhe ein. RC 390 und 890 Duke rollen mit 820 mm an, bei der 890 Duke R sind es 834 mm. Wobei die R-Version nach unserer Erfahrung für FahrerInnen unter 1,60 Meter Körpergröße in Sachen Sitzhöhe nicht zu empfehlen ist – auch nicht mit der niedrigen Sitzbank. Denn die ist zwar insgesamt sparsamer gepolstert, die Kanten außen am Polster bleiben aber, sodass es mit der niedrigen Bank noch schwerer fällt, den Boden zu erreichen. Und warum ausgerechnet die 390 Duke ihren Sitz in 830 mm Höhe trägt, muss man nicht verstehen …

Die niedrigsten Moto Guzzi-Motorräder

Die niedrigsten Moto Guzzis sind die V9 Roamer sowie die V7 – 780 mm Sitzhöhe sind es in sämtlichen Ausführungen. Die V9 Bobber kommt mit 785 mm Sitzhöhe und dann schnellt schon die Reiseenduro V85 TT in die Höhe: 830 mm sind es hier. Ab dem Modelljahr 2023 gesellt sich die V 100 Mandello hinzu, die freundliche 815 mm Sitzhöhe aufweist.

Niewrzol Moto Guzzi V7 III, hier in der Ausführung Special.

Die niedrigsten Royal-Enfields

Enfield hat sich mit einsteigerfreundlichen und A2-tauglichen Motorrädern in Deutschland einen guten Stand erarbeitet. Selbstverständlich gehören dazu auch Modelle, die für kleine und große FahrerInnen passen. Die Super Meteor 650 ist Cruiser-typisch die niedrigste Enfield: 740 mm Sitzhöhe. Die Meteor 350 bringt es auf immer noch niedrige 765 mm, die Hunter auf 790 mm. Die Scram steigt mit 795 mm ein, bei der Himalayan sind es 800, wobei die Reiseenduro recht breit baut und zumindest für FahrerInnen um die 1,60 Meter nur zu empfehlen, wenn der Bodenkontakt mit nur einem Fuß ausreicht. Classic 350 und Interceptor 650 kommen mit 805 mm Sitzhöhe, bei der Continental GT sind es 820 mm. Hier kommt es stark auf die Ergonomie und die Breite des Motorrads an, wenn es für die Kurzbeinigen unter uns passen soll.

Die niedrigsten Suzuki-Motorräder

Den Titel "niedrigste Suzuki" dürfen GSX-S 125 und GSX-R 125 tragen (785 mm Sitzhöhe). Es folgt die SV 650 mit 785 mm, die zudem noch schön schmal um die Mitte baut. Die GSX-S könnte mit 810 mm Sitzhöhe auch noch infrage kommen, für die breit bauende V-Strom 650 hingegen dürften für einen sicheren Bodenkontakt, Interessenten am besten mindestens 1,65 Meter groß sein.

Die niedrigsten Triumph-Motorräder

Die niedrigste Triumph ist mit 690 mm Sitzhöhe die Bonneville Bobber, wobei sämtliche Bonneville-Modelle Sitzhöhen unter 800 mm aufweisen. Die Street Twin kommt mit 760 mm, die Rocket 3 mit 773 mm Sitzhöhe, die Street Scrambler 900 mit 790 mm und die Trident 660 mit 805 mm. Street Triple und Tiger 900, normalerweise nicht unbedingt für kleine MotorradfahrerInnen zu empfehlen, gibt es ab Werk in deutlich niedrigeren Versionen: die Tiger mit 760/780 mm (statt 810/830 mm) und die Street Triple mit 780 mm (statt 810 mm).

Niewrzol Auf der Triumph Street Scrambler mit 790 mm Sitzhöhe erreicht ein Fußballen den Boden.

Die niedrigsten Yamaha-Motorräder

Mit 780 mm Sitzhöhe ist die MT-03 die niedrigste Yamaha, gefolgt von der MT-07 mit 805 mm. Erst danach kommt die MT-125, denn sie trägt ihr Sitzpolster in 810 mm Höhe, was optional auch für die Tracer 9 gilt. Wobei Letztere wesentlich breiter baut als die 125er. Dank etwas schmaleren Mitte könnten sich die 825 mm der MT-09 niedriger anfühlen, aber für Menschen um die 1,60 Meter könnte es, je nach Proportionen, eng werden beziehungsweise zu hoch. Die Tracer 7 schießt mit 840 mm Sitzhöhe klar übers Ziel hinaus – vorausgesetzt das Ziel wären nicht ganz so großgewachsene Fahrer und Fahrerinnen gewesen.

Wir sind am Ende unserer Aufzählung angekommen. Ja, nicht alle Marken sind vertreten – und selbstredend – nicht alle Modelle. Wenn ihr Zahlen, Daten und Fakten zu fast allen in Deutschland erhältlichen Modellen studieren und vergleichen möchtet, empfehlen wir euch unseren MOTORRAD Katalog zum Modelljahr 2023 hier als digitale oder gedruckte Ausgabe zu ordern.

Fazit

Einsteigerfreundliche Mittelklasse-Motorräder mit kommoder Sitzhöhe sind sowohl als neue und auch als gebrauchte Motorräder schwer gefragt. Je nach favorisiertem Modell kann der oder die andere kleine MotorradfahrerIn mit der Zeit aber auch feststellen, dass es gar nicht unbedingt beide Füße auf dem Boden braucht – das macht die Auswahl an passenden Motorrädern für Kleine natürlich um ein Vielfaches größer. Ein paar Tausend Kilometer und ein Fahrtraining bei unseren Kollegen und Kolleginnen vom MOTORRAD action team können helfen.