Suzuki Leser-Experience 2023 by MOTORRAD Teste Suzuki GSX-8S und V-Strom 800DE

Suzuki GSX-8S und Suzuki V-Strom 800DE schöpfen das Potenzial des komplett neu entwickelten 776-Kubik-Reihenzweizylinders voll aus – jedes Modell auf seine Art. Die GSX-8S als knackiger Streetfighter, die V-Strom 800DE wiederum als vielseitige Reiseenduro. MOTORRAD-Leser und -Leserinnen haben vom 30. Juni bis 1. Juli die einmalige Chance, diese beiden neuen Modelle im Rahmen der Suzuki Leser-Experience im schönen Odenwald zu testen. Hier kannst du dich für die Suzuki Leser-Experience bewerben

Testtouren mit Nina Prinz

Als Guide für die Test-Touren steht nicht einfach nur eine ortskundige Person parat, sondern keine Geringere als Nina Prinz – ihres Zeichens ehemalige Rennfahrerin. Aber keine Sorge, es werden keine Rennstrecken-Szenarien auf den schönen Landstraßen im Odenwald nachgestellt. Im Zentrum stehen GSX-8S und V-Strom 800DE, euer Wohl und vor allem: eure Testeindrücke.

Eckdaten im Überblick

Wann? 30. Juni bis zum 1. Juli 2023

30. Juni bis zum 1. Juli 2023 Was? 2-tägige Motorrad-Testtour mit Suzuki GSX-8 S und V-Strom 800 DE, Übernachtung, Frühstück und Abendessen inklusive

2-tägige Motorrad-Testtour mit Suzuki GSX-8 S und V-Strom 800 DE, Übernachtung, Frühstück und Abendessen inklusive Wo? Tourstart in Bensheim, dann Touren durch den Odenwald

Tourstart in Bensheim, dann Touren durch den Odenwald Wer? Insgesamt 8 MOTORRAD-LeserInnnen

Insgesamt 8 MOTORRAD-LeserInnnen Bewerbungsschluss: 31. Mai 2023

Als Teilnehmer oder Teilnehmerin der Suzuki Leser-Experience kannst du dich voll und ganz auf deine Test Rides konzentrieren. Für Übernachtung, Frühstück und Abendessen ist gesorgt. Am Ende eines erlebnisreichen Motorradtages können die Fahreindrücke beim gemütlichen Zusammensein diskutiert werden. Und Nina Prinz hat für die TestfahrerInnen womöglich noch Tipps aus ihrer bald 25-jährigen Motorsportkarriere parat.

So bewirbst du dich als Leser-TesterIn

Und wie qualifizierst du dich als Testfahrer oder Testfahrerin für die Suzuki Leser-Experience? Ganz einfach: Fülle das Kontaktformular vollständig aus und überzeuge uns mit ein paar Zeilen über dich und deine Motorradphilosophie. Bewirb dich spätestens bis 31. Mai 2023, es gibt nur acht Plätze und die Konkurrenz schläft nicht.

Die neue Suzuki GSX-8S

Ein Hochleistungs-Parallel-Twin-Motor, ein Handling-orientiertes Chassis mit hochwertigen Federelementen und ein ikonisches Styling – die Suzuki GSX-8S repräsentiert eine neue Generation radikaler Street-Bikes, die beim Sprint durch die City ebenso begeistern wie beim sportlichen Ritt auf der Landstraße. Herzstück ist der brandneue Parallel-Twin mit 270-Grad-Hubzapfenversatz und V2-Sound. Satter Schub aus dem Drehzahlkeller geht über in pure Drehfreude bis in den roten Bereich. Das Elektronik-Paket erlaubt die individuelle Anpassung der Motorcharakteristik und unterstützt in Extremsituationen.

Die neue Suzuki V-Strom 800DE

Rund um den Parallel-Twin mit den 90°-Cross-Balancer-Wellen stellte Suzuki mit der V-Strom 800DE einen vielseitigen Adventure-Tourer auf die Räder. Die Speichenräder in 21- und 17-Zoll-Ausführung fühlen sich auch auf losem Untergrund wohl und die einstellbaren Front-Federelemente schlucken mit ihren 220 Millimetern Federweg grobe Unebenheiten. Das Elektronik-Paket mit zahlreichen Assistenzsystemen bietet als Highlights den G (Gravel)-Mode des Suzuki Traction-Control-Systems, der kontrollierten Schlupf am Hinterrad zulässt sowie ein am Hinterrad abschaltbares ABS für ambitionierten Offroad-Einsatz. Doch nicht nur offroad ist die V-Strom 800DE eine zuverlässige Begleiterin. Mit durchdachter Ergonomie, zahlreichen Komfortdetails und optionalem Koffersystem soll sie auch auf der Langstrecke überzeugen.

