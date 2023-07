In diesem Artikel: Triumph Trident 660 (2024)

Triumph Tiger Sport 660 (2024)

Triumph Speed Triple 1200 RS (2024)

Triumph Rocket 3 R und GT (2024)

Fazit

Triumph stellt den Modelljahrgang 2024 einiger Triple-Modelle vor. Geändert und ergänzt ist die Farbauswahl für die beiden 660er-Modelle Tiger Sport und Trident, die Rocket 3 GT und R sowie für die Speed Triple 1200 RS. Technisch ändert sich nichts.

Triumph Trident 660 (2024) Neu an der Triumph Trident 660 ist die Lackkombination Jet Black & Triumph Racing Yellow. Also eine Metallic schwarze Variante mit knallig gelben Akzenten an der Kühlerverkleidung und dem Frontfender. So erhöht Triumph die Wahl an Lacken für die Trident 660 auf 5. Der Preis für die Trident 660 im Modelljahr 2024 startet bei 8.145 Euro in Sapphire Black, die 4 weiteren Varianten kosten 100 Euro Aufpreis.

Triumph Tiger Sport 660 (2024) Gleich 2 neue Lacke für die Triumph Tiger Sport 660 stehen zur Verfügung. Zum bekannten Korosi Red und Graphite gesellen sich Jet Black & Graphite und Snowdowia & Jet Black. Es entfällt wohl die Version in Lucerne Blue. Die Preise der 2024er-Tiger Sport 660 starten in Jet Black oder in Graphite bei 9.245 Euro, die Lackvarianten in Rot und Weiß kosten 100 Euro Aufpreis.

Triumph Speed Triple 1200 RS (2024) Aus insgesamt 3 Farben für die Triumph Speed Triple 1200 RS darf gewählt werden. Zu den Basislacken Sapphire Black und Matt Silver Ice stellt Trimph das von der halbverschalten RR bekannte Carnival Red. Das Rot ersetzt das 2022 eingeführt Baja Orange. Die Preise für den 180-PS-Triple starten aktuell bei 18.245 Euro in Schwarz und Grau, das neue Rot kostet 300 Euro Aufpreis.

Triumph Rocket 3 R und GT (2024) Sapphire Black & Carnival Red mit Silver Ice heißt der neue Lack der Triumph Rocket 3 GT und R. Also hauptsächlich Schwarz mit roten Segmenten und silbernen Akzenten. Wem das schon zum Aussprechen zu umständlich ist, kann die Rocket 2 R noch komplett in Silver Ice (+300 Euro) oder Sapphire Black ordern und die GT nur in Sapphire Black. Die Preise für den 2,5-Liter-Triple nebst Motorrad starten bei 24.645 Euro für die R und 25.445 Euro für die GT. Der neue Lack kostet 600 Euro Aufpreis.