Yamaha Leser-Experience 2023 Teste MT-07, Ténéré 700 und weitere Modelle

Teste den doppelten Sieger des MOTORRAD-Dauertests – den erfolgreichen Yamaha 700-cm³-CP-Motor – in all seinen unterschiedlichen Facetten: Im Topseller MT-07, in der abenteuerlustigen Ténéré 700, im Sport Touring Modell Tracer 7, in der ultracoolen XSR 700 oder in der spritzigsportlichen R7. Bei der Yamaha Leser-Experience wirst DU zum Test-Redakteur beziehungsweise zur Test-Redakteurin und erlebst diesen drehmomentstarken Motor in den unterschiedlichen Modellen. Hier kannst du dich für die Yamaha Leser-Experience bewerben.

Nach einer Begrüßung in der Deutschland-Zentrale von Yamaha in Neuss am Freitagmittag testen wir gemeinsam die Modelle ausgiebig im Bergischen Land und der Eifel, gefolgt von einem gemeinsamen Abendessen. Am nächsten Morgen starten wir zur zweiten Tour, die bis circa 16 Uhr gehen wird.

Per Losverfahren werden aus allen angemeldeten Interessenten und Interessentinnen 8 Personen ausgewählt, die zu dieser Yamaha Leser-Experience 2023 inklusive Hotel und Verpflegung eingeladen werden.

Bewirb dich jetzt und sei mit etwas Glück dabei!

Eckdaten im Überblick

Wann? 19. bis 20. Mai 2023

19. bis 20. Mai 2023 Was? 2-tägige Motorrad-Tour mit Probefahrten unterschiedlicher Yamaha CP2-Modelle

2-tägige Motorrad-Tour mit Probefahrten unterschiedlicher Yamaha CP2-Modelle Wo? Im Bergischen Land und der Eifel

Im Bergischen Land und der Eifel Wer? Insgesamt 8 MOTORRAD-LeserInnnen

Insgesamt 8 MOTORRAD-LeserInnnen Bewerbungsschluss: 23. April 2023

23. April 2023 Hier gehts zum Bewerbungsformular

Das sind die Test-Motorräder mit dem 700-cm³-CP-Motor

Yamaha MT-07

Yamaha Ténéré 700

Yamaha Tracer 7

Yamaha XSR 700

Yamaha R7