VTR Customs BMW R75/7 Flachkopf 7

Ein älterer Herr gab seine BMW R75/7, Baujahr 1978, bei den Schweizer Jungs von VTR Customs ab. Die sagen: „Wir hoffen, der Herr hat kein Internet – der bringt uns um, wenn er sieht was aus seiner Perle geworden ist.“ Hinter einer originalen R75/7 hätte Kenny Rüegg, Umbauer dieses Stücks, sich vielleicht noch wegducken können, aber bei der Flachkopf 7 funktioniert das nicht. Warum auch, sie ist ja wunderschön geworden.

Der 24-Liter-Tank der R75/7 wurde durch den Tank einer Kawasaki KH 125 ersetzt. 10,5 Liter fasste der im Original, wurde für die Flachkopf 7 aber zersägt und neu aufgebaut, mit versenkbarem Tankdeckel und mit einer ungewöhnlichen Tankanzeige ausgestattet.

Das ultra-schlanke Aluheck ist handgedengelt, die 2-in-2-Auspuffanlage ist ebenfalls in Handarbeit gefertigt, Dämpfer kommen von Öhlins, Bremspumpe und Hebeleien von Magura. In die Startnummerntafel vorn sind die LED intergriert, seitlich hat auf die Tafeln im Mini-Format immerhin die Startnummer gepasst. 7, weil Strich sieben, is eh klar. Und warum Flachkopf? „Wir nennen Flattys liebevoll Flathead – aber miar san jo bäirysch, also Flackkopf!“