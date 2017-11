Mit dem neuen Federbein lässt sich die Wunderlich-BMW R nineT Urban G/S über einen Bereich von 11 Zentimetern in der Höhe verstellen, von plus 7 bis minus 4 gegenüber der Serien-Basis, was das Einsatzspektrum ernorm erweitert. Auch an den alltäglichen Nutzwert und den gepflegten Auftritt wurde gedacht, was der Gepäckträger und die stylischen Seitentaschen dokumentieren.

Sichtlich stolz ist Wunderlich-Geschäftsführer Frank Hoffmann auf das gecleante Heck: "Das Rücklicht mit integriertem Bremslicht und die Blinker siehst du kaum. Und du brauchst kein Gramm Lötzinn beim Anbau, geht alles mit den serienmäßigen Kabeln und Steckern. Genauso leicht knipst du die Taschen von der Halterung ab und baust, wenn du willst, auch die Träger in 10 Sekunden wieder runter."

10 Sekunden? Das wollen wir doch mal sehen ...