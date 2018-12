Custombike Bad Salzuflen 2018

Die Custombike-Show ging 2018 in die 14. Runde. Laut Veranstalter gab es auf über 28.000 Quadratmeter über 1.000 veredelte Bikes zu bestaunen. Mehr als 300 Firmen hatten sich zu diesem Event angemeldet und mit rund 30.000 Zuschauern liegen die Besucherzahlen im Rahmen der Vorjahre.

Weltpremiere für die neue Kawasaki W800.

Sogar mit Weltpremieren

Interesse ist also immer noch vorhanden. Allerdings war die Messe in diesem Jahr einen Hauch Harley-lastiger als in den Vorjahren. Triumph nutzte die Gunst der Stunde und stellte dem breiten Publikum die beiden neuen 1200er-Scramber-Derivate vor, Probesitzen gern erwünscht. Selbiges galt für Indian, die ihre FTR 1200 im kommenden März auf die Straßen schieben wollen, und auch Kawasaki, die ihre selige W 800 nach zwei Jahren Abstinenz wieder im Programm haben.

Reifengigant Metzeler lockte sogar mit einer Weltpremiere – Der präsentierte „Cruisetec“-Reifen soll die erste Pelle in diesem Segment sein, die mir ähnlicher Performance glänzt wie gewöhnliche Tourensportreifen, vor allem auch bei Nässe. Das zumindest wäre ein Novum auf diesem Markt.