In der kommenden Woche noch nichts vor? Trifft sich gut. Vom 1. bis 3.12. steigt in Bad Salzuflen die Custombike-Show 2017. Besucher können sich auf über 300 Hersteller und 1.000 umgebaute Motorräder freuen. In insgesamt vier Hallen gibt es jede Menge Custom-Bikes zu bestaunen. Die Eintrittspreise beginnen bei 15 Euro. Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt. Mehr Infos gibt es unter www.custombike-show.de. Wer sich einen ersten Eindruck über die Messe verschaffen möchte, dem sei die oben angehängte Bildergalerie ans Herz gelegt.

Anfahrt:

Messezentrum Bad Salzuflen

Benzstraße 23

32108 Bad Salzuflen