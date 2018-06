Hamburg Harley Days 2018

Auch wenn das Hamburger Wetter offensichtlich nicht in Feierlaune war und sich regnerisch zeigte, strömten die Fans in Scharen nach Hamburg: Über die drei Festivaltage feierten rund 250.000 Besucher auf dem ausgedehnten Eventgelände am Großmarkt, stets begleitet vom Sound Tausender V-Twins.

Todeswand und ganz viele Bikes Gestärkt durch allerlei kulinarische Genüsse und Getränke, genossen die Fans das schier endlose Spalier der Maschinen, die über die Main Street des Geländes rollten. Adrenalinschübe bescherte den Besuchern die Steilwandakrobatik der Akteure in Pitt’s Todeswand. Darüber hinaus gaben sich acht Harley-Händler sowie über 60 Customizer und Teilehändler in Hamburg ein Stell-Dich-Ein. Vom Halstuch über die Auspuffanlage bis hin zum kompletten Bike war an den Ständen alles vertreten, was Bikerherzen höherschlagen lässt.

250.000 Fans waren begeistert. Harley-Davidson selbst zeigte seine neusten Bikes und lud zur Probefahrt ein. Mehr als 300 Gäste nutzten die Gelegenheit, bei einem kostenlosen „Demo Ride“ Hamburger Asphalt unter die Räder zu nehmen. Doch nicht nur in der Hansestadt selbst, sondern auch in ihrem Umland wurden zahlreiche Harleys gesichtet. Dazu trugen die drei geführten Touren bei, die den Bikern die Schönheit Schleswig-Holsteins näherbrachten. Für den musikalischen Rahmen über die drei Eventtage auf zwei Bühnen hinweg sorgten 14 Gruppen mit einem breiten Spektrum von Blues und Rockabilly über Rock ’n’ Roll bis hin zu Hardrock. Zu den gefeierten Top Acts auf der Main Stage gehörten John Diva & The Rockets Of Love sowie The New Roses.

Custombikes und Livestream Weil nicht jeder überall sein konnte, wurden sämtliche Highlights der Veranstaltung erstmals in einem Web-Livestream präsentiert. Und nachdem die Party am Großmarkt tief in der Nacht beendet war, wurde auf St. Pauli, wo die Neben-Location des Events zu finden war, noch bis in die frühen Morgenstunden weitergefeiert. Am Samstag nahm eine fachkundige Jury in der Ride-In-Bike-Show mehr als 60 der schönsten Custombikes des Events genau unter die Lupe und kürte die Sieger in acht Kategorien. Für nicht minder große Spannung sorgte das Finale des deutschen und österreichischen „Battle of the Kings“-Contests, in dem die Maschinen aus Augsburg beziehungsweise Wien von den Juroren zum jeweils nationalen Custom King gekrönt wurden.