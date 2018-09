Harley-Davidson 115th Anniversary

115 Jahre hat der US-Traditionshersteller Harley-Davidson mittlerweile auf dem Buckel. Respekt! Um dieses Jubiläum gebührend zu feiern, hat Harley in Milwaukee ein großes Event auf die Beine gestellt. Mit dabei waren zahlreiche Umbauten, historische Harley-Modelle, Renn-Events, Live-Musik und vieles mehr. Den Abschluss bildete am Sonntag eine große Parade, an der knapp 7.500 Biker teilgenommen haben sollen.

Anzeige

Kommentar von Markus Biebricher (Redaktionsleiter) MOTORRAD-Redaktionsleiter Markus Biebricher war während des Events in Milwaukee und zeigte sich angetan von der gelungenen Veranstaltung und der Stimmung: "Zwar war die 115-Jahre-Harley-Party in Milwaukee nicht ganz so wild wie seinerzeit die 100-Jahr-Feier. Nichtsdestotrotz hat die Party sehr viel Spaß gemacht und gezeigt, dass die Freude der US-Amerikaner am Traditionshersteller aus Milwaukee ungebrochen ist. Harley-Davidson ist ein Stück nationale Identität.