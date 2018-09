Es gibt jedes Jahr viel Einzigartiges zu sehen auf dem Glemseck 101. Doch die Motorräder müssen nicht nur gut aussehen, sie dürfen beim Sprint über die Achtelmeile auch zeigen, dass sie was drauf haben. Honda schickte dieses Jahr den fünfachen 500er-Weltmeister Mick Doohan in der Klasse „Sprint International“ an den Start. Und zwar auf einer von Honda Racing in England präparierten CB 1000 R. Öhlins-Federelemente aus der Fireblade SP, Akrapovic-Abgasanlage, Brembo-Bremsen, Custom-Schwinge, eine spezielle Kupplung, Rizoma-Anbauteile und die Gold/Tricolor-Lackierung heben sie von der Standardversion ab.