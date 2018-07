Obwohl die Luftfeuchtigkeit am Wochenende des Honda Gold Wing-Treffens an die Tropen erinnerte, haben nur wenige die Erfrischung im idyllischen See neben dem Lager gesucht. Abgesehen davon, dass am besagten Samstag, den 30. Juni, um 15 Uhr die berühmte „Parade der Nationen“ begann, stand auch noch das Achtelfinale der Fußball-WM an: Frankreich gegen Argentinien. Was wiederum viele Besucher des Honda Gold Wing-Treffens dazu motivierte, einen Spitzplatz in der Lokalbar zu reservieren.