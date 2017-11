Die Internationale Motorrad Ausstellung (IMOT) feiert 2018 silbernes Jubiläum. Vom 16. bis 18. Februar lädt der Veranstalter Motorradfahrer, Rollerfreunde, Quad-Fans uns alle anderen Interessierten in die Hallen des MOC in München-Freimann ein.

Wie jedes Jahr will die IMOT mit einem attraktiven Mix aus neuen Modellen und Branchentrends ihre Besucher begeistern. Geschäftsführerin Lixi Laufer verspricht: "Zum 25. Jubiläum unseres Messe-Events haben wir uns natürlich etwas Besonderes einfallen lassen. Erstmals gibt es die Möglichkeit, Online-Tickets über unsere Website zu kaufen. Darüber hinaus warten jede Menge Neuheiten, vor allem in der so genannten Spaßklasse zwischen 750 und 900 Kubik Hubraum, auf die Besucher."

Etwas nüchterner formuliert: Auf 20.000 Quadratmetern Ausstellungfläche werden die führenden Motorrad-, Roller- und Quadhersteller sowie Bekleidungs-, Zubehör- und Reiseprofis Mitte Februar 2018 im MOC einen Überblick über ihr Sortiment geben.

Um Fans und Besucher auf die IMOT einzustimmen, will der Veranstalter auf Facebook und Twitter regelmäßige Updates zur IMOT 2018 veröffentlichen. Außerdem sollen im Rahmen eines Adventskalenders auf Facebook vom 1. bis 25. (!) Dezember 2017 attraktive Preise verlost werden.