INTERMOT 2018

Auf den rund 100.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren unter anderen BMW, Harley Davidson, Honda, Ducati, Kawasaki, KTM, Kymco, Aprilia, Moto Guzzi und Vespa, sowie Suzuki, Triumph und Yamaha ihre Neuheiten. Daneben sind auch Marken wie Indian, Royal Enfield und Horex mit eigenen Präsentationen dabei. Auch die Marke Benelli ist wieder in Köln zu sehen. Firmen wie Energica und Zero setzen Impulse bei Motorrädern mit Elektroantrieb sowie Emco oder Kumpan bei den E-Rollern. Viele der kommenden Neuheiten hat MOTORRAD schon auf dem Schirm .

Customizing und Vernetzung

Noch mehr Gewicht erhält der Bereich Customizing. Hier präsentieren neben bekannten Customizern auch Teilespezialisten, Zubehöranbieter und Motorradhersteller ihre sehenswerten Umbauten. Den passenden Rahmen liefern Anbieter von Szene-gerechtem Zubehör sowie eine echte Werkstatt, in der vor Publikum gedengelt, gefeilt, lackiert und gebaut wird. Ein weiteres Highlight ist die AMD Championship of Custom Bike Building, die alle zwei Jahre in Köln Station macht. Hier stellt sich das ‚Who is Who‘ der Umbauer mit ihren spektakulären Umbauten einer internationalen Jury. Hier werden Weltmeister gekürt.