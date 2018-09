Alle zwei Jahre findet in Köln die Internationale Motorrad-, Roller- und E-Bike Messe statt – die INTERMOT. Für sämtliche Motorradbegeisterte im deutschsprachigen Raum heißt das, ab nach Köln! Denn über 1.000 Hersteller werden sich und vor allem ihre Produkte vor Ort präsentieren. Wie gewohnt können die neusten Modelle live auf den Probefahr-Parcours getestet werden.

Natürlich sind auch alle großen Namen aus dem Bekleidungsbereich in Köln mit dabei. Ein Comeback feiert Dainese, die auch ihre Tochtermarke AGV-mitbringen.

Daneben sind auch Marken wie Indian, Royal Enfield und Horex mit eigenen Präsentationen dabei. Auch die Marke Benelli ist wieder in Köln zu sehen. Firmen wie Energica und Zero setzen Impulse bei Motorrädern mit Elektroantrieb sowie Emco oder Kumpan bei den E-Rollern.

MOTORRAD-Stand und -Programm

Den MOTORRAD-Stand findet ihr in Halle 9, Stand A41. Natürlich haben wir wieder unsere beliebten Kulttassen im Gepäck, die es mit Füllung bei uns an der Kaffee-Theke gibt. MOTORRAD-Helden bekommen die Tasse (Wert: 4,50 Euro) kostenlos, die Füllung kostet einen Euro - bitte den Helden-Ausweis mitnehmen und an der Theke zeigen.