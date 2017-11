Messerundgang auf der EICMA 2017

Die Highlights und die Neuheiten haben wir in den vergangenen Tagen bereits ausführlich vorgestellt. Doch was passiert auf der EICMA in den anderen Hallen, fernab neuer Modelle der großen Hersteller?

Wir haben uns auf dem Messegelände umgesehen und Schnappschüsse einiger nennenswerter und, seien wir ehrlich, auch weniger nennenswerter Motorräder, Klamotten, Zubehör und sonstigem gemacht. Viel Spaß beim Messe-Rundgang auf der EICMA 2017.