Austragungsort für diese Motorrad-Ski-Winterverrücktheit war Compatsch am Fuße des über 2.000 Meter hohen Puflatsch inmitten des bei Familien beliebten Ski- und Wandergebiets in den Dolomiten. Die Regeln für dieses einmalige Flutlicht-Spaßrennen waren einfach: Je ein Ski- und Motorradfahrer bilden ein Team. Der Skifahrer absolviert einen auf der Puflatsch-Piste (55 Prozent steil) abgesteckten Slalomkurs in möglichst kurzer Zeit, drückt im Ziel einen Buzzer als Startsignal für den Teamkollegen. Der motorisierte Hillclimber sprintet daraufhin auf einer speziell umgebauten Maschine die Piste wieder hinauf. Möglichst auch in Bestzeit – sofern Fahrer und 200-Kilo-Plus-Gefährt überhaupt oben ankommen.