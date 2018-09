Die 76. Auflage der EICMA findet dieses Jahr vom 6. bis zum 11. November in den Hallen der Mailänder Messe statt. Hersteller, Zubehöranbieter und Motorrad-Enthusiasten aus ganz Europa und der Welt treffen sich in sechs Hallen auf über 100.000 Quadratmetern.

Zusätzlich zu den offiziellen Besuchertagen finden am 6. und 7. November die Pressetage statt, an denen internationale Medienvertreter vor Ort über alle Neuheiten berichten. Und das beste an der Geschichte: Du kannst live mit dabei sein und als eine der ersten Personen weltweit über die brandneuen Bikes für das Modelljahr 2019 berichten.