Das Mofarennen Stuttgart geht am 23. Juni 2018 in die vierte Runde! Ab 12 Uhr knattern die Zweitakter im Krummbachtal, was das Zeug hält. Kurz im Überblick: Es geht um den Spaß – für Besucher und Teilnehmer! Und zwar in großem Maße, wie die vergangenen drei Veranstaltungen gezeigt haben.

In Sachen Branding, Merchandise, Teamkleidung, Motivation (wenn nötig) und Pragmatismus (unbedingt nötig) hat unsere Produktionerin Petra Wiesner den Hut auf, den Schirm in der Hand und den Regie-Stuhl unterm Hintern.

Bericht vom Mofarennen Stuttgart 2017:

RÄNGDÄNGDÄNG, RÄÄÄNGDÄGÄDÄNG! Die Kreidler MP1 knattert, was das Zeug hält. Dabei hat sie gerade Pause. Vier Kerle vom Team „Die Lappen“ haben den Rennboliden in der Boxengasse aufgebockt, drehen am Gas, gucken, ob alles hält. Zusammen mit 21 anderen Teams starten sie in der Original-Klasse. Neun weitere Teams fahren in der Tuning-Wertung. In beiden Klassen müssen sie zweimal ran: je eine Stunde Original und eine Stunde Tuning, dann eine halbe Stunde Pause, und noch einmal von vorn.