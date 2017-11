Hungern muss in der Hohenberghalle Horb niemand: Das angegliederte Restaurant bietet Platz für über 200 Personen, und in der Halle selbst stillt eine Weizenbierbar mit kleinem Imbiss unter dem Namen "Boxenstop" die kleinen, dringenden Gelüste.

Darüber hinaus lockt die Veranstaltung mit einer Ausstellung klassischer Motorräder Besucher in die Horber Hohenberghalle und will außerdem Chopper, Custombikes und Streetfighter präsentieren. Interviews, Bikermodenschauen und Showtanzeinlagen auf der Aktions-Bühne runden das Programm ab.

Anfahrt, Öffnungszeiten, Preise

Horb liegt am Ostrand des Schwarzwaldes, am Neckar und an der Autobahn 81 (Anschlussstelle 30), jeweils etwa eine Stunde von Stuttgart und vom Bodensee entfernt. Die genaue Adresse ist Südring 3, 72160 Horb am Neckar. Die Parkmöglichkeiten an der Halle sind leider etwas eingeschränkt, auch wenn der Veranstalter mit Ordnern für einen reibungslosen Verkehr sorgen will. Es lohnt sich aber, Alternativen in Erwägung zu ziehen.

Die InterCity-Linie Stuttgart-Zürich bindet Horb an den Fernzug-Verkehr an. Vom Bahnhof Horb sind es etwa 1,7 km Fußweg zur Hohenberghalle - bergauf, wie der Name der Halle vermuten lässt.

Die Motorrad Show Horb hat am Samstag, den 17. Februar von 10 bis 18 Uhr geöffnet; am Sonntag, den 18. Februar von 9 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet 7 Euro, ermäßigt 5,50 Euro. Weitere Infos unter www.motorradshow-horb.de.