Motorrad-Termine 2018

Kawasaki 50-Jahr-Feier Seit 50 Jahren gibt es Kawasaki in Deutschland. Aus diesem Anlass feiern die Grünen am 2. und 3. Juni 2018 am Technik Museum in Speyer in einem etwas größeren Rahmen. Dazu gehören Probefahrten, ein Wheelie-Simulator, eine Stunt-Show sowie eine Autogrammstunde mit Superbike-Weltmeister Jonathan Rea und einem Gastaufritt von Rennfahrerlegende Toni Mang.

Touratech Travel Event Vom 8. bis 10. Juni 2018 treffen sich Fernreisefreunde beim Zubehörhersteller Touratech zum Travel Event. Das Touratech Travel Event 2018 findet rund um die neue Firmenzentrale an der Dauchinger Straße in Niedereschach statt. 2018 geht das Event bereits in die 15. Auflage. Geboten werden eine Händlermeile, Werksführungen und Probefahrten. Das breite fahraktive Programm reicht von Straßentouren über Offroad-Ausflüge bis hin zum kostenlosen Endurotraining. Wer über Nacht bleiben möchte, findet auf der Campingwiese kostenlose Zeltplätze. Highlights des Abendprogramms sind Live-Vorträge von Joe Pichler und Dirk Schäfer, sowie verschiedene Live-Bands.

Europäisches Suzuki GSX-R-Treffen Vom 6. - 8. Juli veranstaltet Suzuki Deutschland das 1. Europäische GSX-R Treffen im belgischen Zolder. Als Stargast wird Kevin Schwantz die GSX-R Fans begrüßen. Das Treffen wird zeitgleich mit dem dritten Lauf der Internationalen Deutschen Meisterschaft auf dem Circuit Zolder stattfinden. Für den Samstag ist ein Gruppenfoto mit allen Teilnehmern und Kevin Schwantz auf der Zielgeraden geplant. Am Sonntag soll eine Paraderunde mit allen GSX-R Fahrern zusammen mit Kevin Schwantz auf dem Circuit Zolder gefahren werden. Tickets kosten 45 Euro.

World Ducati Week 2018 2018 veranstaltet Ducati bereits die zehnte World Ducati Week. Das größte Ducati-Treffen der Welt wird vom 20. bis 22. Juli 2018 auf dem Marco Simoncelli Misano World Circuit steigen. Bei dieser WDW-Ausgabe steht das 25-jährige Jubiläum der Monster Familie im Fokus. So wird dem „Made in Bologna“-Kultbike ein eigenes Areal gewidmet, in dem Umbauten auf Monster-Basis gewürdigt werden. Außerdem werden dieses Jahr beim Ducati Garage Contest lediglich Amateur-Umbauten von Monster-Modellen aller Baujahre prämiert. Möglich sind auch Probefahrten auf allen aktuellen Modellen. Angeboten werden auch verschiedene Fahrtrainings. Dazu werden sich viele Ducati-Piloten aus allen Weltmeisterschaften ein Stell-dich-ein geben. Tickets kosten ab 30 euro.