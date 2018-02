Rahmenprogramm

Den Besuchern werden diverse Shows und Sonderausstellungen in den Hallen und auf dem Freigelände geboten. Dabei gehört die Modenschau mindestens genau so zu den Bühnen-Traditionen der Dortmunder Messe, wie unsere MOTORRAD-Show. In der Show-Arena findet die Monster Trial Show statt, im Innenhof begeistert "Globe of Speed" die Zuschauer.