Motocross-Maschinen, Mountainbikes, Schneemobile, BMX-Bikes und Buggys – egal was, bei der Night of Freestyle katapultiert sich alles in die Luft, Fahrer und Fahrzeuge drehen sich um sämtliche Achsen, Feuerwerk ist Beiwerk, die Stunts atemberaubend, Frontflips, Cashrolls und Triple Backflips sind gesetzt.

Zeitplan für Stuttgart

17:45 Uhr – 18:30 Uhr Pit Party (Autogrammstunde & Fotosession)

19:00 Uhr – 20:15 Uhr Show Part 1

19:15 Uhr – BMX vs Kunstrad

19:25 Uhr – MTB warm up

19:35 Uhr – FMX Rock of Whip

19:50 Uhr – FMX Rock of Syncro (Pyro)

20:00 Uhr – MTB Rock of Step Up

20:15 Uhr – 20:45 Uhr Pause

20:45 Uhr – Re Opening

20:50 Uhr – Special mobile challenge (Snow Mo, Quad, Buggy)

21:05 Uhr – MTB Rock of Best Trick

21:30 Uhr – FMX Super Hero Challenge