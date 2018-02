Motocross-Maschinen, Mountainbikes, Schneemobile, BMX-Bikes und Buggys – egal was, bei der Night of Freestyle katapultiert sich alles in die Luft, Fahrer und Fahrzeuge drehen sich um sämtliche Achsen, Feuerwerk ist Beiwerk, die Stunts atemberaubend, Frontflips, Cashrolls und Triple Backflips sind gesetzt.

Anzeige

Rund 30 Fahrer aus 12 Nationen Die Show begeisterte letztes Jahr in Deutschland bereits über 30.000 Fans, dieses Jahr gastiert sie neben Düsseldorf, Berlin, Hamburg, Hannover, Halle, Magdeburg und Bremen erstmals auch in Stuttgart. Mit dabei sind rund 30 Fahrer aus Deutschland, Österreich, Australien, USA, Slowenien, Tschechien, Frankreich, Norwegen, Spanien, Finnland und Dänemark.

Weltrekord Double Backflip Der 19-jährige Luc Ackermann musste für die Anerkennung des Weltrekordes den Double Backflip sicher auf sandigem Untergrund bestehen, was ihm nach längerer Übung auch gelang. Bei der Night of Freestyle gibt es gleich zwei Fahrer zu sehen, die die zweifache Rückwärtsdrehung sicher beherrschen. Neben Luc Ackermann ist auch das junge australische Ausnahmetalent Pat Bowden in der Lage, den Double Backflip zu zeigen.

Zeitplan für Stuttgart 17:00 Uhr – 19:00 Uhr Einlass

17:30 Uhr – 18:30 Uhr Pit Party (Autogrammstunde & Fotosession)

19:00 Uhr – 20:15 Uhr Show Part 1

20:15 Uhr – 20:45 Uhr Pause

20:45 Uhr – 22:00 Uhr Show Part 2

22:00 Uhr – 22:30 Uhr Autogrammstunde

Preise und Tickets Die Night of Freestyle findet am 24. Februar in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart statt. Tickets gibt es online in verschiedenen Preiskategorien: Kategorie 1: 64,90 Euro / 54,90 Euro für Kinder bis 12 Jahre

Kategorie 2: 54,90 Euro / 44,90 Euro für Kinder bis 12 Jahre

Kategorie 3: 49,90 Euro / 39,90 Euro für Kinder bis 12 Jahre

Kategorie 4: 39,90 Euro / 29,90 Euro für Kinder bis 12 Jahre