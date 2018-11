Kumpan Electric auf der EICMA

Die italienische Polizei hält nun die Fahrzeuge in Beschlag, um die Angelegenheit zu prüfen. Bis zur Klärung wird die Messe vermutlich vorüber sein. "Es besteht keinerlei Ähnlichkeit bzgl. der Fahrzeug-Designs, der Konstruktion und der Systeme. Dies kann man bei einem gründlichen Vergleich der Spezifikationen und Leistungsdaten deutlich erkennen. Wird hier versucht Design als Vorwand zu nehmen, um unser Produkt zu diskreditieren? Wir finden es natürlich nachvollziehbar, dass ein Gigant wie Piaggio sich auf dem schnell entwickelnden Markt vor den innovativen Marktplayern schützen will, wir wundern uns aber doch über das unethische Vorgehen und darüber, dass die Behörden in Italien das Spiel mitspielen.“, so Patrik Tykesson Geschäftsführer von Kumpan Electric.

Kumpan-Roller werden in Deutschland entwickelt und gefertigt. Derzeit ist Kumpan mit seinen Elektrorollern in Deutschland, Österreich, Frankreich, Ungarn und in der Schweiz vertreten.