Rückblick auf die Essen Motor Show 2016

Rund um sportliche Serienfahrzeuge, Tuning, Motorsport, sowohl bei Autos wie auch um unikate Kräder geht’s alljährlich in der Vorweihnachtszeit bei der Essen Motor Show. Im Scheinwerferlicht des PS-Festivals in der Metropole Ruhr stehen all die Boliden, die bereits seit Jahrzehnten Motorsport-Fans aus ganz Europa und auch aus Übersee zu den Hallen an der Norbertstraße locken. Auf über 100.000 m² Fläche faszinieren in diesem Jahr über 500 Aussteller das Publikum, das nach elf Tagen Messe-Marathon erneut wohl wieder auf 300.000 Besucher kommen wird. Bereits am ersten der zwei Wochenenden insgesamt ließen sich 130.000 Fans vom bunten und bisweilen lautstarkem Angebot begeistern.

Am Lack lecken durften wir beim montäglichen Girlsday zwar nicht bei jedem Fahrzeug, aber der breite Sattel des Bison genannten NSU-Gespanns in der hehren Techno-Classica Halle - der Halle mit der Nummer EINS - durfte unser Modell dennoch. Sehr zum Leidwesen eines gut betagten Motorrad-Fans, der seine liebe Mühe hatte, endlich zum Schuss am Krad ohne Mädel zu gelangen.