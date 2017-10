Supercross-Termine 2017/2018

Ein sportliches Schwergewicht ist der Lauf zur Super-Enduro-WM in Riesa nahe Dresden. Die Kombination aus erstklassigem Fahrerfeld und höchst anspruchsvoller Strecke, welche über Steinfelder, Baumstämme und Wasserdurchfahrten führt, füllt die sächsische Halle seit Jahren.

Die schiere Zahl beeindruckt. Rund 20 Hallen-Veranstaltungen werden zwischen November und März in Deutschland und im grenznahen Ausland in den kommenden Wintermonaten über die Bühne gehen. Die Bandbreite ist groß.

Eine wahre Flut an Freestyle-Veranstaltungen bricht diesen Winter über die deutschen Hallen. Neben dem Klassiker der Night-of-the-Jumps-Serie, die als offizielle Freestyle-WM gilt, versucht sich die Night-of-Freestyle-Reihe gleich mit mehreren Events zu etablieren. Allen Spektakels zum Trotz: Die Grenze zwischen beeindruckender Artistik und zirzensischem Klamauk ist fließend.

Gespannt darf man auf die ersten beiden Abstecher der britischen Arenacross-Serie auf das europäische Festland sein (Belgien und Düsseldorf). In England füllt diese Serie bereits so renommierte Orte wie das Londoner Wembley-Stadion.

Insofern: Wem es bei diesem Angebot im kommenden Winter zu langweilig wird, der ist selbst schuld. Die Eintrittspreise zu den Offroad-Happenings beginnen ab etwa 40 Euro.