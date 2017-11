Am 10. und 11. November 2017 findet das ADAC Supercross Stuttgart statt. Das bedeutet: zwei Abende lang spektakuläre Supercross-Rennen, Stunts, und Party hautnah geliefert! (Die Eingeborenen werden es nicht gern hören, aber soooo unsagbar riesig ist ihre Halle eigentlich gar nicht. Man ist im Gegentil unglaublich dicht an allem dran, was auf der Actionfläche passiert.)

Eintrittskarten gibt's in drei Kategorien zwischen 35 und 49 Euro; Jugendliche bis Jahrgang 2003 zahlen zwischen 19 und 25 Euro. Alle Infos zum Vorverkauf und zur Veranstaltung stehen unter www.supercross-stuttgart.de.