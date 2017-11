Wir fühlen uns auf der EICMA in Mailand schon wie zuhause. Nicht nur weil die Messe jedes Jahr ein Pflichttermin ist, sondern weil der Weg zwischen Messegelände und Hotel seit der Expo von Baustellen geprägt ist, die fast ein bisschen an den Stuttgarter Bahnhof erinnern. So viel zu unserer täglichen Reise im MOTORRAD-Bus.

Spannender ist's für uns natürlich in den Messehallen und auf den Presseterminen - nicht nur den Onlinern, sondern natürlich auch den Printredakteuren von MOTORRAD und PS ist der Messebesuch für Infos aus erster Hand ebenfalls enorm wichtig, für Anzeigenverkäufer und Brandmanager ist es der Kontakt mit den Herstellern.

Alle zusammen haben wir unsere Tops und Flops von der EICMA 2017 gesammelt und bebildert. Sie betreffen nicht ausschließlich die vorgestellten Neuheiten – die Gefahr, dass öfter mal die gleichen Modelle als Top beziehungsweise Flop tituliert werden, war uns zu groß. Deshalb bekommt ihr in der Bildergalerie auch viele Eindrücke von dem, was hinter den Kulissen abgeht: Pizza, Kaffee, Hollywood-Schauspieler, Messeboys, Zipperlein, Geldbußen, alkoholische Kaltgetränke und immer wieder Pizza.